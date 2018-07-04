Застрягання українських туристів за кордоном: ситуація із затримками авіарейсів нормалізувалась
Станом на сьогодні залагоджено ситуацію із затримками авіарейсів, від яких постраждали українські туристи за кордоном. Усі українці або вже повернулися, або наразі летять додому.
Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на директора українського "Центру розвитку туризму" Володимира Царука.
Практично всіх туристів, які очікували рейси, вже вивезли. Останній рейс, який вивозив туристів з Іспанії, наразі вже на шляху до Львова. Сьогодні процес буде завершено. Поступово авіакомпанії упорядковують розклад, туристи повертаються. Хочу всіх заспокоїти: можете спокійно вирушати у подорожі,
– розповів Царук.
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Він також запевнив, що на сьогодні всі українські туроператори виконують свої зобов'язання. Також виконуються контракти з авіаперевізниками.
"Причини ситуації, яка склалася щодо Тунісу, – це недостатня кількість літаків. Проблема авіакомпаній в тому, що у них немає резервних літаків під чартерні рейси, вихід з ладу одного літака підриває весь ланцюжок. Один з літаків авіакомпанії "Браво" вийшов за межі злітної смуги і з 27 червня розпочався ланцюжок затримок. Тому правильним було порушити питання терміну експлуатації літаків і правильним є рішення про заборону з 2019 року експлуатації літаків, яким понад 20 років", – висловив переконання директор українського "Центру розвитку туризму".
Нагадаємо, через масові затримки чартерних рейсів українські туристи масово не могли повернутись додому із популярних курортних країн, зокрема, з Тунісу, Іспанії, Албанії та Грузії. Станом на сьогодні усі українські туристи повернулися додому.