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Застрягання українських туристів за кордоном: ситуація із затримками авіарейсів нормалізувалась

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Ситуація із затримками авіарейсів нормалізувалась: українці можуть сміливо летіти на відпочинок
Ситуація із затримками авіарейсів нормалізувалась: українці можуть сміливо летіти на відпочинок / Фото з вільних мереж

Станом на сьогодні залагоджено ситуацію із затримками авіарейсів, від яких постраждали українські туристи за кордоном. Усі українці або вже повернулися, або наразі летять додому.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на директора українського "Центру розвитку туризму" Володимира Царука.

Практично всіх туристів, які очікували рейси, вже вивезли. Останній рейс, який вивозив туристів з Іспанії, наразі вже на шляху до Львова. Сьогодні процес буде завершено. Поступово авіакомпанії упорядковують розклад, туристи повертаються. Хочу всіх заспокоїти: можете спокійно вирушати у подорожі,
– розповів Царук.

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Він також запевнив, що на сьогодні всі українські туроператори виконують свої зобов'язання. Також виконуються контракти з авіаперевізниками.

"Причини ситуації, яка склалася щодо Тунісу, – це недостатня кількість літаків. Проблема авіакомпаній в тому, що у них немає резервних літаків під чартерні рейси, вихід з ладу одного літака підриває весь ланцюжок. Один з літаків авіакомпанії "Браво" вийшов за межі злітної смуги і з 27 червня розпочався ланцюжок затримок. Тому правильним було порушити питання терміну експлуатації літаків і правильним є рішення про заборону з 2019 року експлуатації літаків, яким понад 20 років", – висловив переконання директор українського "Центру розвитку туризму".

Нагадаємо, через масові затримки чартерних рейсів українські туристи масово не могли повернутись додому із популярних курортних країн, зокрема, з Тунісу, Іспанії, Албанії та Грузії. Станом на сьогодні усі українські туристи повернулися додому.

Теги: Новини України відпочинок авіація Транспорт Українські туристи застрягли за кордоном Туніс
Джерело: 24 Канал
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