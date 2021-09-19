Застрял между путями: на Волыни для спасения лошади пришлось останавливать поезд

Необычный инцидент произошел 18 сентября во Волынской области. У железнодорожного переезда в городе Рожище пришлось спасать коня.

Животное застряло копытом в промежутке между путями. Чтобы спасательная операция была успешной, пришлось даже остановить движение электропоезда Ковель – Луцк.

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В Волынской области ради спасения лошади остановили поезд

На Волыни спасателям пришлось освобождать коня, который попал копытом в отверстие между рельсовыми путями и бетонной плитой железнодорожного переезда в городе Рожище.

В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям 18 сентября рассказали, что животное спасали с помощью гидравлических ножниц:

Инструментом увеличили промежуток между рельсом и плитой.

И так вытащили ногу лошади.



Лошадь удалось освободить с помощью гидравлических ножниц / Фото ГЧСЧ

Но пока ее освобождали, пришлось даже остановить движение электропоезда Ковель – Луцк.

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