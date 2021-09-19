Застрял между путями: на Волыни для спасения лошади пришлось останавливать поезд
Источник:ГСЧС Украины
Необычный инцидент произошел 18 сентября во Волынской области. У железнодорожного переезда в городе Рожище пришлось спасать коня.
Животное застряло копытом в промежутке между путями. Чтобы спасательная операция была успешной, пришлось даже остановить движение электропоезда Ковель – Луцк.
Стоит пересмотреть В США болельщики героически спасли кота, который сорвался с верхнего яруса стадиона: видео
В Волынской области ради спасения лошади остановили поезд
На Волыни спасателям пришлось освобождать коня, который попал копытом в отверстие между рельсовыми путями и бетонной плитой железнодорожного переезда в городе Рожище.
В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям 18 сентября рассказали, что животное спасали с помощью гидравлических ножниц:
- Инструментом увеличили промежуток между рельсом и плитой.
- И так вытащили ногу лошади.
Лошадь удалось освободить с помощью гидравлических ножниц / Фото ГЧСЧ
Но пока ее освобождали, пришлось даже остановить движение электропоезда Ковель – Луцк.
Обратите внимание:
- 14 сентября в Казахстане патрульные задержали похитителя лошадей, везшего животное в салоне легковушки.
- А в ночь на 28 августа в Харькове водитель Volkswagen Passat сбил наездницу, в ДТП лошадь погибла.