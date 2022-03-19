Заместитель министра обороны обратился к преимущественно пророссийскому сообществу в Сербии

Заместитель главы Минобороны Украины Маркиян Лубкивский обратился к сербам. Он адресовал слова тем, у кого в этой стране есть пророссийские взгляды.

Лубкивский отметил, что в Сербии есть много тех, кто искренне сочувствует Украине. Также люди там поддерживают нас в борьбе с агрессором.

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Все 78 дней кампании НАТО против Югославии, начавшейся 24 марта, закончившейся 10 июня 1999 года, я находился и работал в Белграде вместе с украинскими дипломатами. Мой главный месседж сербскому обществу и власти – поддержите украинский народ так, как мы поддержали сербский в 1999 году,

– сказал он.

Лубкивский убеждает, что Украина и Сербия должны совместно развивать надежный украинско-сербский канал сотрудничества и коммуникации, неподвластный влияниям России.

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