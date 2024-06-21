Сейчас продолжается расследование дел. Обоим мужчинам грозит до 8 лет заключения.

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Житель Запорожья "раскручивал" свой телеграмм-канал

Один из фигурантов проживает в Запорожье и имеет свой телеграмм-канал, аудитория которого почти 140 тысяч человек.

Чтобы увеличить количество подписчиков, он опубликовал видео, на которых было видно расположение огневой позиции ВСУ в Купянском районе, оборонительные линии украинских войск в районе Роботино и перемещение бронетехники и артсистем в одном из украинских регионов.

Сотрудники СБУ задержали фигуранта с поличным, когда он собирался выложить в сеть новую "порцию" запрещенного контента,

– написали в СБУ.

Житель Жмеринки опубликовал полет вертолета ВСУ

Житель Жмеринки, что в Винницкой области, снял полет боевого вертолета ВСУ.

"В конце апреля 2024 года житель Жмеринки находился в Хмельницкой области, где зафиксировал на телефон перемещение военного вертолета вблизи аэродрома. Видеоряд он озвучил – рассказал о месте съемки", – поделились в Офисе генпрокурора.

Впоследствии он выложил соответствующее видео в фейсбуке и инстаграме, добавив геолокацию.

Затем он пытался "разогнать" видеосъемку в местных телеграмм-каналах для популяризации собственной страницы в соцсети,

– добавили в СБУ.

Служба безопасности вовремя разоблачила правонарушителя и предотвратила распространение запрещенного контента.

Обратите внимание! СБУ в очередной раз подчеркивает запрет снимать и обнародовать фото- и видеоматериалы о деятельности ВСУ и последствиях российских обстрелов. Публикация таких материалов в сети "Интернет" расценивается как корректировка вражеского огня и является преступлением, что карается законом.