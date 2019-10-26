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      Изобретательная толстушка: как кошка перехитрила тренажер – смешное видео

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      Кошка Синдерблок стала звездой сети
      Кошка Синдерблок стала звездой сети / dailymail

      Кошку по кличке Синдерблок, страдающую ожирением, заставили заниматься на тренажере. Ветеринары думали, что таким образом животное сможет сбросить несколько лишних килограммов. Кошка, похоже, была совсем другого мнения.

      Забавная история произошла в американском городе Беллингхем. Кошка Синдерблок страдает ожирением, поэтому медики придумали для нее специальную программу похудения. Об этом пишет издание Metro.

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      Так, кроме диеты, зверушка должна была выполнять универсальное упражнение на беговой дорожке с водой. Дело в том, что таким образом нагрузка с ног пушистика снимается – и это делает тренировки легче.

      Но Синдерблок решила совсем упростить себе жизнь и перехитрила тренажер. Она нашла на нем неподвижное место и лишь лениво передвигала по дорожке одну лапку.

      При этом кошка еще недовольно мяукала.

      Кошка перехитрила тренажер: видео

       

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      Теги: Новости США Курьезные новости Мир животных
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