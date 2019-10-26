Вигадлива товстунка: як кішка перехитрила тренажер, – смішне відео

Кішку під кличкою Шлакоблок, яка страждає ожирінням, змусили займатись на тренажері. Ветеринари гадали, що у такий спосіб тваринка зможе скинути декілька зайвих кілограмів. Втім, кішка, схоже, мала зовсім іншу думку.

Кумедна історія трапилась в американському місті Беллігхем. Кішка Шлакоблок страждає на ожиріння, тому медики вигадали для неї спеціальну програму схуднення. Про це пише видання Metro.

Дивіться також: Такі щирі і безпосередні: підбірка найкумедніших фото з конкурсу Comedy Wildlife Photography

Так, окрім дієти, тваринка мала виконувати універсальну вправу на біговій доріжці з водою. Річ у тім, що у такий спосіб навантаження з ніг пухнастика знімається – і це робить тренування легшим.

Але Шлакоблок вирішила зовсім спростити собі життя та перехитрила тренажер. Вона знайшла на ньому нерухоме місце і лише ліниво пересувала доріжкою одну лапку.

При цьому кішка ще невдоволено м’явкала.

Кішка перехитрила тренажер: відео