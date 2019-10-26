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      Вигадлива товстунка: як кішка перехитрила тренажер, – смішне відео

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      Кицька Шлакоблок стала зіркою мережі
      Кицька Шлакоблок стала зіркою мережі / dailymail

      Кішку під кличкою Шлакоблок, яка страждає ожирінням, змусили займатись на тренажері. Ветеринари гадали, що у такий спосіб тваринка зможе скинути декілька зайвих кілограмів. Втім, кішка, схоже, мала зовсім іншу думку.

      Кумедна історія трапилась в американському місті Беллігхем. Кішка Шлакоблок страждає на ожиріння, тому медики вигадали для неї спеціальну програму схуднення. Про це пише видання Metro.

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      Так, окрім дієти, тваринка мала виконувати універсальну вправу на біговій доріжці з водою. Річ у тім, що у такий спосіб навантаження з ніг пухнастика знімається – і це робить тренування легшим.

      Але Шлакоблок вирішила зовсім спростити собі життя та перехитрила тренажер. Вона знайшла на ньому нерухоме місце і лише ліниво пересувала доріжкою одну лапку.

      При цьому кішка ще невдоволено м’явкала.

      Кішка перехитрила тренажер: відео

       

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      Теги: Новини США Курйозні новини Світ тварин
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