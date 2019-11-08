Затягивание расследований по делам Майдана: исчезла ли часть материалов

Генпрокурор Руслан Рябошапка считает, что у общества есть недовольство, потому что оно бы хотело после более пяти лет узнать, что происходило на Майдане и кто виноват в смертях людей с обеих сторон.

Когда начали разбираться с огромным объемом материалов, то увидели, что половина из этого объема – это дела, которые совершенно не касаются событий на Майдане. Об этом в программе "Что это было?" рассказал Генеральный прокурор Руслан Рябошапка.

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Он пояснил, что это может свидетельствовать о приоритезации работы и о том, куда были направлены основные усилия. "Я, например, видел бы, чтобы все ресурсы вкладывали в расследование самых трагических событий. Чтобы общество получило наконец ответ, кто виноват в гибели людей", – рассказал генпрокурор.



Руслан Рябошапка

Генпрокурор пояснил, что передача дела от Генеральной прокуратуры в ГБР или НАБУ является законной. Именно закон установил такой порядок, что прокуратура теряет право дорасследовать с 20 ноября и юридически больше ничего не может сделать.

Мы уже неоднократно встречались с Романом Трубой, который является руководителем ГБР. Есть договоренность, что они будут создавать подразделение (которое будет расследовать дела Майдана – 24 канал),

– заявил Рябошапка.



Роман Труба

Рябошапка рассказал, что информацию о пропаже дел Майдана Генеральная прокуратура получила из СМИ и проводит собственное служебное расследование. Генеральная инспекция проводит его для того, чтобы выяснить, что происходит.

"Я очень переживаю, чтобы не пропали другие материалы дела и вещественные доказательства. Именно этим сейчас занимается комиссия по инвентаризации дел. Пока что первые выводы у нас не очень утешительные и мы не видим, что передача этих дел действительно готовилась. Такое впечатление, что люди надеялись будто это продлится десятки лет и расследовать они тоже будут десятки лет", – подытожил Рябошапка.

Расследование дел Майдана: коротко

Все эти годы расследованиями дел Майдана занимался отдел Специальных расследований Генеральной прокуратуры под руководством Сергея Горбатюка.

19 февраля 2019 года, накануне годовщины расстрелов в центре Киева, мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине констатировала, что за 5 лет после протестов на Майдане достигнут лишь ограниченный прогресс в расследовании убийств и насильственных смертей 98 человек.

21 октября в ГПУ создали департамент процессуального руководства в уголовных производствах о преступлениях, совершенных во время Революции Достоинства 2013-2014 годов, а преступления времен Майдана теперь будет расследовать Государственное бюро расследований, за деятельностью которого будет присматривать ново созданный департамент в Генпрокуратуре.

23 октября генпрокурор Руслан Рябошапка подписал приказ об увольнении Горбатюка. После увольнения Горбатюк заявил, что следствие по делам Майдана приостановлено, в ГПУ, со своей стороны, расследование и обеспечение неотвратимости наказания по делам Майдана называют приоритетными.

Что известно о делах Майдана?Все преступления, совершенные во время Революции Достоинства, условно объединены в одно большое "Дело Майдана", насчитывающее 89 уголовных производств. В них, в частности, расследуют убийство 91 человека (78 митингующих и 13 силовиков).



Святошинский райсуд Киева рассматривает дело против бывших беркутовцев Сергея Зинченко, Павла Аброськина, Александра Маринченко, Сергея Тамтуры и Олега Янишевского. Их обвиняют в массовых расстрелах людей на Майдане 20 февраля 2014 года.



По состоянию на февраль 2018 года следствием было установлено 48 фактов убийств и 80 фактов покушений на убийства людей 20 февраля 2014 года в центре Киева. 15 января 2019 года суд начал допросы свидетелей стороны обвинения.