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      Затягивание расследований по делам Майдана: исчезла ли часть материалов

      59 Читати новину українською
      Руслан Рябошапка
      Руслан Рябошапка / gp.gov.ua

      Генпрокурор Руслан Рябошапка считает, что у общества есть недовольство, потому что оно бы хотело после более пяти лет узнать, что происходило на Майдане и кто виноват в смертях людей с обеих сторон.

      Когда начали разбираться с огромным объемом материалов, то увидели, что половина из этого объема – это дела, которые совершенно не касаются событий на Майдане. Об этом в программе "Что это было?" рассказал Генеральный прокурор Руслан Рябошапка.

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      Он пояснил, что это может свидетельствовать о приоритезации работы и о том, куда были направлены основные усилия. "Я, например, видел бы, чтобы все ресурсы вкладывали в расследование самых трагических событий. Чтобы общество получило наконец ответ, кто виноват в гибели людей", – рассказал генпрокурор.

      Руслан Рябошапка
      Руслан Рябошапка

      Генпрокурор пояснил, что передача дела от Генеральной прокуратуры в ГБР или НАБУ является законной. Именно закон установил такой порядок, что прокуратура теряет право дорасследовать с 20 ноября и юридически больше ничего не может сделать.

      Мы уже неоднократно встречались с Романом Трубой, который является руководителем ГБР. Есть договоренность, что они будут создавать подразделение (которое будет расследовать дела Майдана – 24 канал),
      – заявил Рябошапка.

      Роман Труба
      Роман Труба

      Рябошапка рассказал, что информацию о пропаже дел Майдана Генеральная прокуратура получила из СМИ и проводит собственное служебное расследование. Генеральная инспекция проводит его для того, чтобы выяснить, что происходит.

      "Я очень переживаю, чтобы не пропали другие материалы дела и вещественные доказательства. Именно этим сейчас занимается комиссия по инвентаризации дел. Пока что первые выводы у нас не очень утешительные и мы не видим, что передача этих дел действительно готовилась. Такое впечатление, что люди надеялись будто это продлится десятки лет и расследовать они тоже будут десятки лет", – подытожил Рябошапка.

      Расследование дел Майдана: коротко

      • Все эти годы расследованиями дел Майдана занимался отдел Специальных расследований Генеральной прокуратуры под руководством Сергея Горбатюка.
      • 19 февраля 2019 года, накануне годовщины расстрелов в центре Киева, мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине констатировала, что за 5 лет после протестов на Майдане достигнут лишь ограниченный прогресс в расследовании убийств и насильственных смертей 98 человек.
      • 21 октября в ГПУ создали департамент процессуального руководства в уголовных производствах о преступлениях, совершенных во время Революции Достоинства 2013-2014 годов, а преступления времен Майдана теперь будет расследовать Государственное бюро расследований, за деятельностью которого будет присматривать ново созданный департамент в Генпрокуратуре.
      • 23 октября генпрокурор Руслан Рябошапка подписал приказ об увольнении Горбатюка. После увольнения Горбатюк заявил, что следствие по делам Майдана приостановлено, в ГПУ, со своей стороны, расследование и обеспечение неотвратимости наказания по делам Майдана называют приоритетными.

      Что известно о делах Майдана?Все преступления, совершенные во время Революции Достоинства, условно объединены в одно большое "Дело Майдана", насчитывающее 89 уголовных производств. В них, в частности, расследуют убийство 91 человека (78 митингующих и 13 силовиков).

      Святошинский райсуд Киева рассматривает дело против бывших беркутовцев Сергея Зинченко, Павла Аброськина, Александра Маринченко, Сергея Тамтуры и Олега Янишевского. Их обвиняют в массовых расстрелах людей на Майдане 20 февраля 2014 года.

      По состоянию на февраль 2018 года следствием было установлено 48 фактов убийств и 80 фактов покушений на убийства людей 20 февраля 2014 года в центре Киева. 15 января 2019 года суд начал допросы свидетелей стороны обвинения.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики ГПУ Руслан Рябошапка Евромайдан Государственное бюро расследований Протесты Небесная Сотня НАБУ Роман Труба
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