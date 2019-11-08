Более 300 прокуроров не смогли пройти первый этап переаттестации: как происходит проверка

Сейчас переаттестацию в Украине проходит только центральный аппарат – это Генеральная прокуратура. Пока что регионы не имеют проверки.

Примерно из 1100 прокуроров остались где-то 800. То есть 300 человек мы потеряли по результатам первого этапа отбора. Об этом в программе "Что это было" рассказал Генеральный прокурор Руслан Рябошапка.

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Он рассказал, что те люди, которые не прошли первый этап, отказались писать заявление, не пришли на тесты или их не сдали. Там примерно равная пропорция.

Сейчас начался второй этап и прокуроры сдают тест на общие способности. И, если первым этапом, честно говоря, я был поражен с плохой стороны. Поскольку достаточно много прокуроров показали недостаточный уровень знаний. То уже на этих тестах уровень способностей прокуроров показан очень высокий. То есть это даже выше, чем просто средний,

– сообщил Руслан Рябошапка.

"У нас нет конкретной цифры, которую мы хотим увидеть по результатам тестирования. То есть мы хотим, чтобы осталось количество людей, которое является профессиональными и добродетельными. Сейчас проходит проверка профессионализма, а на последнем этапе мы будем проверять добродетель. Это уже этап интервью, проверки профайла кандидата, биографии, возможных конфликтов интересов и то, каким образом были получены их состояния", – добавил Рябошапка.



Руслан Рябошапка

Генеральный прокурор заявил, что не может не быть попытки влиять. Поэтому, когда они подойдут к этапу проверки на добропорядочность, такие сигналы также будут переданы кадровой комиссии и они их рассмотрят.

"Где-то из какого-то далекого прошлого сразу появляется куча друзей, которых не видел по 20 лет. И для них "очень важно, чтобы в системе прокуратуры был человек чрезвычайно профессиональная и чрезвычайно добропорядочно. Есть подозрение, что в прокуратуре подойдут не очень честно к этому отбора и поэтому этого человека нужно обязательно сохранить", – рассказал Рябошапка.

Кратко об истории вопроса реформы ГПУ

• 29 августа Юрий Луценко написал заявление об увольнении и Рада уволила его.

• Того же дня Генпрокурором стал на тот момент заместитель главы Офиса Президента Руслан Рябошапка.

• И в тот же день, 29 августа/, президент Зеленский внес в Раду законопроект о первоочередных мерах по реформированию прокуратуры

• Зеленский предложил ликвидировать военную прокуратуру, в целом уменьшение штат прокуратуры и ряд других изменений.

• 19 сентября Верховная Рада приняла этот закон 259 голосами.

* Закон, к слову, предусматривает, что все прокуроры, желающие и в дальнейшем работать в системе прокуратуры, должны пройти аттестацию.

Конечная цель реформы, говорят в ГПУ, – это "создание эффективной независимой прокуратуры, которой доверяет общество".