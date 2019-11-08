13:45
8 нояб 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ДЖЕК МА В УКРАИНЕ ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: США уничтожает русское православие.Кадыров планирует убивать за оскорбления в сети
      Вєсті Кремля
      22:36, 7 ноября
      Вести.UA: Оговорка Зеленского по Фрейду. Порошенко отдыхает
      Вєсті.UA
      19:32, 7 ноября
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ДЖЕК МА В УКРАИНЕ ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ

      Более 300 прокуроров не смогли пройти первый этап переаттестации: как происходит проверка

      35 Читати новину українською
      Генеральная прокуратура
      Генеральная прокуратура / focus.ua

      Сейчас переаттестацию в Украине проходит только центральный аппарат – это Генеральная прокуратура. Пока что регионы не имеют проверки.

      Примерно из 1100 прокуроров остались где-то 800. То есть 300 человек мы потеряли по результатам первого этапа отбора. Об этом в программе "Что это было" рассказал Генеральный прокурор Руслан Рябошапка.

      Читайте также: Дело Дубневича очень перспективное, – Рябошапка

      Он рассказал, что те люди, которые не прошли первый этап, отказались писать заявление, не пришли на тесты или их не сдали. Там примерно равная пропорция.

      Сейчас начался второй этап и прокуроры сдают тест на общие способности. И, если первым этапом, честно говоря, я был поражен с плохой стороны. Поскольку достаточно много прокуроров показали недостаточный уровень знаний. То уже на этих тестах уровень способностей прокуроров показан очень высокий. То есть это даже выше, чем просто средний,
      – сообщил Руслан Рябошапка.

      "У нас нет конкретной цифры, которую мы хотим увидеть по результатам тестирования. То есть мы хотим, чтобы осталось количество людей, которое является профессиональными и добродетельными. Сейчас проходит проверка профессионализма, а на последнем этапе мы будем проверять добродетель. Это уже этап интервью, проверки профайла кандидата, биографии, возможных конфликтов интересов и то, каким образом были получены их состояния", – добавил Рябошапка.

      Руслан Рябошапка
      Руслан Рябошапка

      Генеральный прокурор заявил, что не может не быть попытки влиять. Поэтому, когда они подойдут к этапу проверки на добропорядочность, такие сигналы также будут переданы кадровой комиссии и они их рассмотрят.

      "Где-то из какого-то далекого прошлого сразу появляется куча друзей, которых не видел по 20 лет. И для них "очень важно, чтобы в системе прокуратуры был человек чрезвычайно профессиональная и чрезвычайно добропорядочно. Есть подозрение, что в прокуратуре подойдут не очень честно к этому отбора и поэтому этого человека нужно обязательно сохранить", – рассказал Рябошапка.

      Кратко об истории вопроса реформы ГПУ
      • 29 августа Юрий Луценко написал заявление об увольнении и Рада уволила его.
      • Того же дня Генпрокурором стал на тот момент заместитель главы Офиса Президента Руслан Рябошапка.
      • И в тот же день, 29 августа/, президент Зеленский внес в Раду законопроект о первоочередных мерах по реформированию прокуратуры
      • Зеленский предложил ликвидировать военную прокуратуру, в целом уменьшение штат прокуратуры и ряд других изменений.
      • 19 сентября Верховная Рада приняла этот закон 259 голосами.
      * Закон, к слову, предусматривает, что все прокуроры, желающие и в дальнейшем работать в системе прокуратуры, должны пройти аттестацию.
      Конечная цель реформы, говорят в ГПУ, – это "создание эффективной независимой прокуратуры, которой доверяет общество".

      blog_ava
      Главные новости 7 ноября: интервью Зеленского, обыски у владельца "Прямого", дело Дубневича
      сегодня
      1077
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики Руслан Рябошапка ГПУ
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Ошибка – лучшее удобрение для завтрашнего успеха, – вдохновляющие цитаты Джека Ма
      сегодня , 13:29 Ошибка – лучшее удобрение для завтрашнего успеха, – вдохновляющие цитаты Джека Ма
      Ірина Полицька 16
      Невидимая стена между Крымом и правдой
      сегодня , 12:02 Невидимая стена между Крымом и правдой
      Блог Медіа 521
      Самые распространенные осенние болезни: как не заболеть и чем их лечить
      7 ноября , 09:00 Самые распространенные осенние болезни: как не заболеть и чем их лечить
      753
      Самоубийства, насилие, фильмы о Майдане: что происходит в Гонконге
      сегодня , 09:20 Самоубийства, насилие, фильмы о Майдане: что происходит в Гонконге
      Богдан Мірошниченко 257
      Кто помогает Беларуси удаляться от России
      сегодня , 08:40 Кто помогает Беларуси удаляться от России
      Злой Одессит 1359
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук