Понад 300 прокурорів не змогли пройти перший етап переатестації: як відбувається перевірка

Зараз переатестацію в Україні проходить тільки центральний апарат – це Генеральна прокуратура. Поки що регіони не мають перевірки.

Приблизно з 1100 прокурорів залишилося приблизно 800. Тобто 300 осіб ми втратили за результатами першого етапу відбору. Про це у програмі "Що це було" розповів Генеральний прокурор Руслан Рябошапка.

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Він розповів, що ті люди, які не пройшли перший етап, відмовилися писати заяву, не прийшли на тести або їх не здали. Там приблизно рівна пропорція.

Зараз почався другий етап й прокурори складають тест на загальні здібності. І, якщо першим етапом, чесно кажучи, я був вражений з поганої сторони. Оскільки досить багато прокурорів виявили недостатній рівень знань. То вже на цих текстах рівень здібностей прокурорів показаний дуже високий. Тобто це навіть вище, ніж просто середній,

– повідомив Руслан Рябошапка.

"У нас немає конкретної цифри, яку ми хочемо побачити за результатами тестування. Тобто ми хочемо, щоб залишилася кількість людей, яка є професійними та доброчесними. Зараз проходить перевірка професійності, а на останньому етапі ми будемо перевіряти доброчесність. Це вже етап інтерв’ю, перевірки профайлу кандидата, біографії, можливих конфліктів інтересів й те, яким чином були отримані їхні статки", – додав Рябошапка.



Руслан Рябошапка

Генеральний прокурор заявив, що не може не бути намагання впливати. Тому, коли вони підійдуть до етапу перевірки на доброчесність, такі сигнали також будуть передані кадровій комісії й вони їх розглянуть.

"Десь з якогось далекого минулого одразу з’являється купа друзів, яких не бачив по 20 років. І для них "дуже важливо, щоб в системі прокуратури була людина надзвичайно професійна й надзвичайно доброчесна. Є підозра, що у прокуратурі підійдуть не дуже чесно до цього відбору й тому цю людину треба обов’язково зберегти", – розповів Рябошапка.

Коротко про історію питання реформи ГПУ• 29 серпня Юрій Луценко написав заяву про звільнення і Рада звільнила його.

• Того ж дня Генпрокурором став на ту мить заступник голови Офісу Президента Руслан Рябошапка.

• І того ж дня, 29 серпня/, президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт про першочергові заходи із реформування прокуратури

• Зеленський запропонував ліквідувати військову прокуратуру, загалом зменшення штат прокуратури та низку інших змін.

• 19 вересня Верховна Рада прийняла цей закон 259 голосами.

• Закон, до слова, передбачає, що всі прокурори, які бажають і надалі працювати в системі прокуратури, повинні пройти атестацію.

Кінцева мета реформи, кажуть у ГПУ, – це "створення ефективної незалежної прокуратури, якій довіряє суспільство".