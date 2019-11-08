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      Понад 300 прокурорів не змогли пройти перший етап переатестації: як відбувається перевірка

      157 Читать новость на русском
      Генеральна прокуратура
      Генеральна прокуратура / focus.ua

      Зараз переатестацію в Україні проходить тільки центральний апарат – це Генеральна прокуратура. Поки що регіони не мають перевірки.

      Приблизно з 1100 прокурорів залишилося приблизно 800. Тобто 300 осіб ми втратили за результатами першого етапу відбору. Про це у програмі "Що це було" розповів Генеральний прокурор Руслан Рябошапка.

      Читайте також: Справа Дубневича дуже перспективна, – Рябошапка

      Він розповів, що ті люди, які не пройшли перший етап, відмовилися писати заяву, не прийшли на тести або їх не здали. Там приблизно рівна пропорція.

      Зараз почався другий етап й прокурори складають тест на загальні здібності. І, якщо першим етапом, чесно кажучи, я був вражений з поганої сторони. Оскільки досить багато прокурорів виявили недостатній рівень знань. То вже на цих текстах рівень здібностей прокурорів показаний дуже високий. Тобто це навіть вище, ніж просто середній,
      – повідомив Руслан Рябошапка.

      "У нас немає конкретної цифри, яку ми хочемо побачити за результатами тестування. Тобто ми хочемо, щоб залишилася кількість людей, яка є професійними та доброчесними. Зараз проходить перевірка професійності, а на останньому етапі ми будемо перевіряти доброчесність. Це вже етап інтерв’ю, перевірки профайлу кандидата, біографії, можливих конфліктів інтересів й те, яким чином були отримані їхні статки", – додав Рябошапка.

      Руслан Рябошапка
      Руслан Рябошапка

      Генеральний прокурор заявив, що не може не бути намагання впливати. Тому, коли вони підійдуть до етапу перевірки на доброчесність, такі сигнали також будуть передані кадровій комісії й вони їх розглянуть.

      "Десь з якогось далекого минулого одразу з’являється купа друзів, яких не бачив по 20 років. І для них "дуже важливо, щоб в системі прокуратури була людина надзвичайно професійна й надзвичайно доброчесна. Є підозра, що у прокуратурі підійдуть не дуже чесно до цього відбору й тому цю людину треба обов’язково зберегти", – розповів Рябошапка.

      Коротко про історію питання реформи ГПУ• 29 серпня Юрій Луценко написав заяву про звільнення і Рада звільнила його.
      • Того ж дня Генпрокурором став на ту мить заступник голови Офісу Президента Руслан Рябошапка.
      • І того ж дня, 29 серпня/, президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт про першочергові заходи із реформування прокуратури
      • Зеленський запропонував ліквідувати військову прокуратуру, загалом зменшення штат прокуратури та низку інших змін.
      • 19 вересня Верховна Рада прийняла цей закон 259 голосами.
      • Закон, до слова, передбачає, що всі прокурори, які бажають і надалі працювати в системі прокуратури, повинні пройти атестацію.
      Кінцева мета реформи, кажуть у ГПУ, – це "створення ефективної незалежної прокуратури, якій довіряє суспільство".

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики ГПУ Руслан Рябошапка
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