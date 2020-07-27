Затонувший танкер Delfi может пролежать в море до конца туристического сезона
Администрация морских портов Украины планирует выбрать компанию-подрядчика, которая будет поднимать со дна моря затонувший танкер Delfi. Впрочем вся процедура может занять около месяца времени, еще три недели надо на выполнение работ, а значит это продлится почти до окончания туристического сезона в Одессе.
Отбор компании-подрядчика по упрощенной процедуре начнут сразу после экспертного заключения ГСЧС, сообщает Укринформ со ссылкой на исполняющего обязанности главы АМКУ Александра Голодницкого.
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Государственная служба по чрезвычайным ситуациям должна подтвердить решение комиссии Одесской ОГА относительно определения событий вокруг затопления танкера чрезвычайной ситуацией местного уровня.
Нужно 20 дней для переговорной процедуры с участниками тендера на выполнение работ и выбора победителя. Еще 10 дней понадобится на возможное обжалование решения и заключение договора между АМПУ и компанией-победителем,
– подчеркнул Александр Городницкий.
Он также подчеркнул, что выполнение всех этих процедур возможно только после того, как аварийное судно перейдет под контроль АМКУ. В то же время сейчас рассматривают два варианта развития событий – поднятие судна или разрезание его на две части.
Специалисты подсчитали, что работы по ликвидации будут стоить примерно 24,6 миллиона гривен. При этом компании-подрядчику нужно будет около двух недель на эвакуацию танкера.
Затонувший танкер Delfi возле Одессы: что надо знать
- Судно под молдавским флагом село на мель и перевернулось в ноябре 2019-го из-за шторма.
- До 1 апреля 2020 года владелец танкера имел право самостоятельно забрать его с места аварии, но не сделал этого.
- 21 июня из танкера произошла утечка топлива, что повлекло загрязнение воды.
- Во время визита в Одессу Владимир Зеленский возмутился темпами ликвидации последствий аварии танкера Delfi. Ему пообещали, что до 25 июля судно уберут, но этого пока так и не произошло, несмотря на три попытки его поднять.
- По словам владельца судна, неудача произошла из-за некачественных тросов. В то же время министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что теперь операция с поднятием судна переходит под контроль Администрации морских портов.
- 25 июля комиссия по ТЭБ И ЧС Одесской ОГА признала ситуацию вокруг танкера Delfi как чрезвычайную местного уровня.