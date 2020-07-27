Администрация морских портов Украины планирует выбрать компанию-подрядчика, которая будет поднимать со дна моря затонувший танкер Delfi. Впрочем вся процедура может занять около месяца времени, еще три недели надо на выполнение работ, а значит это продлится почти до окончания туристического сезона в Одессе.

Отбор компании-подрядчика по упрощенной процедуре начнут сразу после экспертного заключения ГСЧС, сообщает Укринформ со ссылкой на исполняющего обязанности главы АМКУ Александра Голодницкого.

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Государственная служба по чрезвычайным ситуациям должна подтвердить решение комиссии Одесской ОГА относительно определения событий вокруг затопления танкера чрезвычайной ситуацией местного уровня.

Нужно 20 дней для переговорной процедуры с участниками тендера на выполнение работ и выбора победителя. Еще 10 дней понадобится на возможное обжалование решения и заключение договора между АМПУ и компанией-победителем,

– подчеркнул Александр Городницкий.

Он также подчеркнул, что выполнение всех этих процедур возможно только после того, как аварийное судно перейдет под контроль АМКУ. В то же время сейчас рассматривают два варианта развития событий – поднятие судна или разрезание его на две части.

Специалисты подсчитали, что работы по ликвидации будут стоить примерно 24,6 миллиона гривен. При этом компании-подрядчику нужно будет около двух недель на эвакуацию танкера.

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