Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Sky News.

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Что известно о трагическом затоплении яхты

Британскую яхту, которая затонула еще в августе 2024 года, впервые подняли. За последние три дня судно медленно поднимали с глубины 50 метров, чтобы закрепить стальные стропы, ремни и специальные подъемные петли под киль. В пятницу, 20 июня, над водой стало видно верхнюю часть пассажирской зоны, где располагались каюты.

Капитан Ник Слоун, который руководил известной операцией по поднятию круизного лайнера Costa Concordia в 2014 году, подчеркнул, что эта миссия будет крайне сложной.

После первого подъема судно стабилизируют чуть выше дна и проведут двойной осмотр, чтобы убедиться, что все точки крепления и спасательные стропы находятся в правильных местах,

– рассказал он.

Напомним, что яхта затонула вследствие, предположительно, водяного смерча который образовался во время бури прямо в месте стоянки яхты возле поселка Портичелло. На борту было 22 человека: 10 членов экипажа и 12 пассажиров. 15 человек спасены, один человек найден мертвым, а еще шесть - пропали без вести.

Среди пропавших – 59-летний британский техномагнат Майк Линч, известный как "британский Билл Гейтс".