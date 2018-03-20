Затор длиной в вечность, – Притула рассказал о ситуации возле Ровно

На трассе "Киев – Чоп" неподалеку от Ровно десятки автомобилей застряли в длиннющей пробке из – за снегопадов.

Об этом сообщил известный шоумен Сергей Притула на странице в Facebook.

"Уважаемые автомобилисты. От Дубно в направлении Ровно затор длиной в вечность. Все стоит. Трасса – стекло. Ехать не рекомендую", – отметил украинский ведущий.

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Мокрый снег с налипанием превратил дорогу в стекло. Затор образовался вблизи Ровно в селе Грушвица. Кроме того, как сообщают очевидцы, много аварий на отрезке Ровно – Луцк.

На трассе "Киев – Чоп" ужасные пробки

На трассе "Киев – Чоп" ужасные пробки

К слову, погода 21 марта в Украине будет очень снежной – в ряде областей ожидается сильный снег и метели с порывами ветра до 15-28 метров за секунду.