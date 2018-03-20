Затор довжиною у вічність, – Притула розповів про ситуацію біля Рівного

На трасі "Київ – Чоп" неподалік Рівного десятки автівок застрягли у довжелезному заторів – через снігопади.

Про це повідомив відомий шоумен Сергій Притула на сторінці у Facebook.

"Шановні автомобілісти. Від Дубно в напрямку Рівного затор довжиною у вічність. Все стоїть. Траса – скло. Їхати не рекомендую", – зазначив український ведучий.

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Мокрий сніг з налипанням перетворив дорогу на скло. Затор утворився поблизу Рівного в селі Грушвиця. Окрім того, як повідомляють очевидці, багато аварій на відрізку Рівне – Луцьк.

На трасі "Київ – Чоп" жахливі затори

На трасі "Київ – Чоп" жахливі затори

До слова, погода 21 березня в Україні буде дуже сніжною – у низці областей очікується сильний сніг і хуртовини з поривами вітру до 15-28 метрів за секунду.