Заведующий кафедрой ядерной медицины, радиационной онкологии и радиационной безопасности национального университета здравоохранения Украины, доктор медицинских наук Павел Король рассказал, что наибольшая опасность сейчас от пожаров. Также россиянам причинила вред радиационная пыль, которую они подняли бронетехникой.

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По словам Короля, ионизирующее излучение могло вызвать у захватчиков лучевую болезнь или даже рак щитовидной железы и лейкоз. Он добавил, что есть вероятность поражения мозга.

Вероятность возникновения этих отдаленных последствий растет пропорционально полученной радиационной дозы ,

– рассказал Король.

Если оккупанты получили острую лучевую болезнь, то они могут иметь следующие симптомы:

эмоциональные расстройства;

нарушение сна;

нарушение со стороны желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой и иммунной систем.