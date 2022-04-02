Завідувач кафедри ядерної медицини, радіаційної онкології та радіаційної безпеки національного університету охорони здоров'я України, доктор медичних наук Павло Король розповів, що найбільша небезпека наразі є від пожеж. Також росіянам заподіяв шкоду радіаційний пил, який вони підняли бронетехнікою.
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За словами Короля, іонізувальне випромінювання могло спричинити у загарбників променеву хворобу, чи навіть рак щитоподібнлої залози та лейкоз. Він додав, що є ймовірність ураження мозку.
Імовірність виникнення цих віддалених наслідків зростає пропорційно отриманої дози радіації,
– розповів Король.
Якщо окупанти отримали гостру променеву хворобу, то вони можуть мати такі симптоми:
- емоційні розлади;
- порушення сну;
- порушення з боку шлунково-кишкового тракту, серцево-судинної та імунної систем.
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