Заведующий политическим кладбищем, – спикер Зеленского о Медведеве

Представитель президента Сергей Никифоров назвал заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева заведующим политическим "кладбищем". Его же статья об Украине - это попытка напомнить о себе.

Никифоров заявил, что роль Медведева в российской политике сводилась к тому, чтобы греть кресло Владимира Путина между его президентскими сроками.

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Кто такой Медведев сейчас?.. Сейчас он – заведующий политическим "кладбищем", Советом безопасности Российской Федерации, который абсолютно ни на что не влияет,

– заявил пресс-секретарь.

Что Никифоров думает о статье Медведева

Пресс-секретарь считает, что этой статьей Медведев хотел напомнить о себе. Иначе его уже никто не помнит, а в России над ним издеваются. Никифоров добавил, что если текст политика санкционировала власть России, "тогда это печальная и плачевная ситуация по уровню политической дискуссии в России".

"Его уже все забыли, это его попытка напомнить о себе, но она провалилась, потому что официально на нее никто не отреагировал. И это хорошо, мне кажется, это правильно", – подытожил спикер.

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