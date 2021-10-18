Заведующий политическим кладбищем, – спикер Зеленского о Медведеве
Источник:"Дом"
Представитель президента Сергей Никифоров назвал заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева заведующим политическим "кладбищем". Его же статья об Украине - это попытка напомнить о себе.
Никифоров заявил, что роль Медведева в российской политике сводилась к тому, чтобы греть кресло Владимира Путина между его президентскими сроками.
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Кто такой Медведев сейчас?.. Сейчас он – заведующий политическим "кладбищем", Советом безопасности Российской Федерации, который абсолютно ни на что не влияет,
– заявил пресс-секретарь.
Что Никифоров думает о статье Медведева
Пресс-секретарь считает, что этой статьей Медведев хотел напомнить о себе. Иначе его уже никто не помнит, а в России над ним издеваются. Никифоров добавил, что если текст политика санкционировала власть России, "тогда это печальная и плачевная ситуация по уровню политической дискуссии в России".
"Его уже все забыли, это его попытка напомнить о себе, но она провалилась, потому что официально на нее никто не отреагировал. И это хорошо, мне кажется, это правильно", – подытожил спикер.
Статья Медведева: что известно
- Медведев написал статью, которую 11 октября опубликовало российское издание. Политик сказал резкие тезисы против Украины.
- Например, Медведев считает бессмысленными контакты с украинским руководством. Он назвал людей при власти "невежественными". По его словам, они постоянно врут и отступают от принятых решений".
- Также Медведев предложил дождаться появления в Украине "вменяемого руководства, нацеленного не на тотальную конфронтацию с Россией".
- Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что так называемая статья Медведева об Украине – это вызов не только для нашей страны, но и для всей Европы.
- Алексей Арестович сравнил публикацию с балалайкой, на которой играют давно заезженные тезисы пропаганды Кремля.