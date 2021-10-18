Об этом написало французское издание Mediapart. Отмечается, что тогда главой государства был Франсуа Олланд.
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Экс-директор Службы внешней разведки Бернар Бажоле в эфире телеканала France 5 подтвердил эту информацию.
Действительно, когда я был генеральным директором по внешней безопасности, я сообщил об этом руководителю,
– отметил он.
Власти Франции недооценивали шпионов из России и Китая
По его словам, власти Франции долгое время недооценивали российских и китайских шпионов.
"В предыдущие годы мы говорили, что все кончено. После Холодной войны нам не нужно тратить свое время на шпионов, которых больше не существует (...) в приоритете дела терроризма. Однако мы видим, что шпионская деятельность вообще не прекратилась", – сказал Бажоле.
Фейлы российских шпионов: последние новости
- Силовики в Турции подозревают группу мужчин в шпионаже и планировании вооруженного нападения. У них нашли оружие и боеприпасы, а также российские паспорта.
- В то же время в Болгарии задержали россиянина и 2 литовцев, которых подозревают в краже конфиденциальной информации из военного завода "Арсенал". Они занимали там важные посты.
- А в Германии в шпионаже в пользу России обвинили 56-летнего сотрудника немецкой охранной компании. Говорится о передаче кремлевским спецслужбам поэтажных планов зданий немецкого парламента.