Завершена реконструкция амбулатории в Дарницком районе на 57 тысяч посетителей, – Кличко

Завершена реконструкция амбулатории семейной медицины №2 в Дарницком районе Киева. Уже в ноябре новое современное медицинское учреждение откроется для посетителей.

Об этом сообщил в телеграмм-канале мэр Киева Виталий Кличко и показал, как выглядит новая амбулатория.

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Мэр Киева рассказал о реконструкции амбулатории в Дарницком районе

"Город завершил реконструкцию амбулатории общей практики – семейной медицины №2 Дарницкого района столицы. Пациентов жилого массива Осокорки медучреждение будет принимать уже в ноябре. За смену – до 400 посетителей. Обслуживать амбулатория будет более 57 000 задекларированных пациентов, в частности, 10 700 детей", – написал Виталий Кличко.

Мэр отметил, что раньше здесь было одноэтажное здание площадью 200 квадратных метров. После реконструкции это – современное 5-этажное здание площадью более 4300 квадратных метров.

В заведении будут работать 39 врачей из общего штата 100 человек. Есть 2 амбулатории общей практики, кабинеты лабораторных исследований и прививок, процедурные кабинеты, кабинет с отдельным входом для пациентов с признаками острой вирусной инфекции. Также комнаты матери и ребенка и учебный класс для отработки навыков оказания неотложной помощи. Здание является инклюзивным для маломобильных групп населения,

– подчеркнул Кличко.

Он также добавил, что амбулатория оснащена современным укрытием площадью 350 квадратных метров, которое может вместить до 250 человек.

Реконструкция амбулатории прошла успешно / Фото Виталия Кличко

"Мы делаем все, чтобы обеспечить киевлян надлежащим уровнем медуслуг, качественной медицинской помощью", – подчеркнул Виталий Кличко.

Ранее Виталий Кличко посетил роддом в Святошинском районе столицы, в котором город установил солнечную электростанцию мощностью 120 кВт для бесперебойной работы во время возможных отключений света.