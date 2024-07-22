Генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж рассказал 24 Каналу, что завершение горячей фазы войны означает параллельную работу по двум направлениям. Должны развиваться наступательные операции, а также осуществляться давление на Россию на международном уровне.

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Так просто не уйдет

В то же время важно понимать, что Владимир Путин так просто не выйдет с территории Украины.

Это произойдет только тогда, когда он убедится, что шансов не только захватить новые территории, но и удержать уже оккупированные, у него нет,

– отметил он.

Однако если Россия пойдет на определенные шаги по прекращению горячей стадии войны, то прежде всего должны состояться негласные переговоры с лидерами мира по выходу на модель окончания войны.

"Однако сначала решается вопрос, на каких условиях Путин будет выходить из войны, какие украинские территории оставит, где будет линия разграничения и какие будут гарантии стабильности", – объяснил генерал армии.

Война зашла очень далеко

В определенный день и время, по его словам, начнется отвод войск – организовано, по всем направлениям. Также прекращается огонь и устанавливается пауза, но до того момента, пока не будут выполнены все договоренности.

После этого определяются границы – это соответственно границы Украины и России. Затем обустраиваются защитные системы, возможно, с участием международных посредников.

Уже тогда начинается дипломатическая и политическая работа, которые были обсуждены уже до того. Сегодня дипломатия не будет эффективно работать. Это уже завершающая стадия,

– отметил экс-руководитель Службы внешней разведки.

Период конца 2024-го – начала 2025 года, по его мнению, должен быть определяющим.

"Война зашла уже очень далеко, Путин загнан в тупик. Сейчас он делает ставку на силу, чтобы удержать свой режим, но если ему дадут вариант выхода, тогда он будет вынужден выйти с территории Украины на условиях гарантии безопасности", – подчеркнул Николай Маломуж.

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