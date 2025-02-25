Соответствующее заявление начальник ГУР сделал во время встречи YES до 24 февраля, сообщает 24 Канал со ссылкой на Новости.LIVE.

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Буданов о прекращении огня и устойчивом мире

"В прекращение огня я верю, а в устойчивый, долгий мир – оставлю это под сомнением", – сказал генерал-лейтенант.

В то же время добавил, пусть это будет только его мнение. Также начальник ГУР объяснил, почему именно сомневается в возможности устойчивого мира. Отметил, объяснение очень простое.

Стратегическая цель России неизменна. Она не может достичь сейчас в войне. Поэтому совершенно очевидно, что будет искать пути, как ее достигать,

– подчеркнул Кирилл Буданов.

Оккупанты будут применять все формы и методы работы. Гибридные угрозы, которые, в конце концов, могут в любой момент перерасти в то, что происходит с Россией сейчас.

И вопрос оккупированных территорий никуда не денется, если просто остановить огонь. Это дамоклов меч. Надо всем помнить. Проблема и для них, и для нас. Мы не признаем оккупацию, они не признают то, что мы ее не признаем. То есть это постоянно будет возвращение. Но в режим прекращения огня в целом я верю. Это абсолютно реально,

– подчеркнул начальник ГУР.

Заметим, накануне, во время форума "Украина. Год 2025" Кирилл Буданов назвал 2 причины, почему война России против Украины может завершиться уже в этом году.