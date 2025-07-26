Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью генерал-лейтенанта в отставке Бена Ходжеса для Укринформа.

Читайте также Украина имеет 2 пути победы: полковник запаса спрогнозировал, как долго еще воевать

Какие есть сценарии окончания войны?

Бен Ходжес высказал мнение, что худшим сценарием является полный коллапс Украины из-за потери политической воли и отказа Запада от поддержки.

Тогда вы получите ситуацию, когда Россия не только поглотит тысячи украинских военных, которых заставят вступить в российскую армию, но и вскоре начнет готовиться к вторжению в Молдову или даже в страну НАТО, такую как Латвия,

– объяснил он.

Зато лучший сценарий, по мнению Ходжеса, заключается в активизации Запада и США, которые должны осознать, что победа Украины – это вопрос собственных интересов, а не только "милосердия". Такое развитие событий поможет экономике, восстановит поставки продовольствия и энергии, а также станет мощным сигналом сдерживания для Китая.

И тогда Украина будет находиться на достаточно сильной позиции, а Россия будет существовать в пределах своих границ,

– подчеркнул Ходжес.

Еще один возможный сценарий заключается в сохранении нынешнего положения вещей в течение следующего года. Ходжес отметил, что ситуация вряд ли существенно изменится без значительных внешних факторов, например, полного краха российской экономики или если "что-то случится с Путиным".

В то же время генерал отметил, что нельзя строить планы, надеясь на такие события.

Также Ходжес считает, что Украина может взять за пример подход Израиля. По его словам, пока страна не станет членом НАТО, она должна сделать себя абсолютно неприемлемой для России, оставаясь в состоянии постоянной готовности к войне. Это предусматривает борьбу с дронами и ракетами, развитие оборонной промышленности и создание региональных союзов, в частности для защиты в Черном море.