Об этом 24 Каналу сказал полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан, комментируя прогноз посла Украины в Великобритании Валерия Залужного.

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2 пути победы Украины

Свитан отметил, что у Украины есть только 2 варианта, как одержать победу в развязанной Россией войне. Первый путь – развалить Россию с помощью экономического давления. Для этого нужны "санкции Малюка-Буданова", которые будут уничтожать российскую углеводородную отрасль и остановят поток нефтедолларов в ее казну.

Россия в течение нескольких лет развалится, если остановить этот поток,

– подчеркнул полковник запаса.

Но, уточнил он, нужно уничтожать структуры добычи, перегонные, нефтеперевалку, нефтеперерабатывающие заводы, склады, нефтебазы и теневой флот. В общем за полгода можно выполнить такую задачу.

Кстати, генерал армии, бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж сказал, какие 4 рычага давления на Владимира Путина заставят его пересмотреть подход к переговорам по завершению войны. Он отметил, что Украине нужно эффективно взаимодействовать и с Дональдом Трампом, и с европейцами.

После этого в течение 3 – 4 лет россияне будут пытаться исправить ситуацию, однако вряд ли у них это получится. Ведь, по его словам, большинство республик дотационные: если Москва прекратит оплачивать их расходы – они уйдут в "свободное плавание".

Развал российской империи приведет к разгрому российской армии и бегству с нашей территории,

– считает полковник запаса.

Если же этого не делать, то, по его мнению, нам действительно еще долго воевать. Во многом это зависит от помощи, которую будут предоставлять Европа и США. Может, придется еще 3 – 4 года воевать до восстановления территориальной целостности, а дальше война будет бесконечная, пока не развалится российская империя

Поэтому, подытожил Свитан, у нас нет другого выбора, кроме как идти первым путем – экономического давления на российскую военную промышленность.