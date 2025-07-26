Про це 24 Каналу сказав полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан, коментуючи прогноз посла України у Великій Британії Валерія Залужного.

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2 шляхи перемоги України

Світан зазначив, що Україна має лише 2 варіанти, як здобути перемогу у війні, яку розв'язала Росія. Перший шлях – розвалити Росію за допомогою економічного тиску. Для цього потрібні "санкції Малюка-Буданова", які знищуватимуть російську вуглеводневу галузь та припинять потік нафтодоларів в її скарбницю.

Росія впродовж кількох років розвалиться, якщо зупинити цей потік,

– наголосив полковник запасу.

Але, уточнив він, потрібно знищувати структури видобутку, перегінні, нафтоперевалку, нафтопереробні заводи, склади, нафтобази та тіньовий флот. Загалом за пів року можна виконати таке завдання.

До речі, генерал армії, колишній голова Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж сказав, які 4 важелі тиску на Володимира Путіна змусять його переглянути підхід до переговорів щодо завершення війни. Він наголосив, що Україні потрібно ефективно взаємодіяти і з Дональдом Трампом, і з європейцями.

Після цього впродовж 3 – 4 років росіяни намагатимуться виправити ситуацію, проте навряд чи у них це вийде. Адже, за його словами, більшість республік дотаційні: якщо Москва припинить оплачувати їхні видатки – вони підуть у "вільне плавання".

Розвал російської імперії призведе до розгрому російської армії й втечі з нашої території,

– вважає полковник запасу.

Якщо ж цього не робити, то, на його думку, нам справді ще довго воювати. Багато в чому це залежить від допомоги, яку надаватимуть Європа і США. Можливо, доведеться ще 3 – 4 роки воювати до відновлення територіальної цілісності, а далі війна буде нескінченна, доки не розвалиться російська імперія

Тому, підсумував Світан, у нас немає іншого вибору, окрім як йти першим шляхом – економічного тиску на російську військову промисловість.