Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю генерал-лейтенанта у відставці Бена Годжеса для Укрінформу.

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Які є сценарії закінчення війни?

Бен Годжес висловив думку, що найгіршим сценарієм є повний колапс України через втрату політичної волі та відмову Заходу від підтримки.

Тоді ви отримаєте ситуацію, коли Росія не лише поглине тисячі українських військових, яких змусять вступити до російської армії, але й незабаром почне готуватися до вторгнення в Молдову чи навіть у країну НАТО, таку як Латвія,

– пояснив він.

Натомість найкращий сценарій, на думку Годжеса, полягає в активізації Заходу та США, які повинні усвідомити, що перемога України – це питання власних інтересів, а не лише "милосердя". Такий розвиток подій допоможе економіці, відновить постачання продовольства та енергії, а також стане потужним сигналом стримування для Китаю.

І тоді Україна перебуватиме на достатньо сильній позиції, а Росія існуватиме в межах своїх кордонів,

– наголосив Годжес.

Ще один можливий сценарій полягає у збереженні нинішнього стану речей протягом наступного року. Годжес зазначив, що ситуація навряд чи суттєво зміниться без значних зовнішніх факторів, наприклад, повного краху російської економіки або якщо "щось трапиться з Путіним".

Водночас генерал наголосив, що не можна будувати плани, сподіваючись на такі події.

Також Годжес вважає, що Україна може взяти за приклад підхід Ізраїлю. За його словами, поки країна не стане членом НАТО, вона має зробити себе абсолютно неприйнятною для Росії, залишаючись у стані постійної готовності до війни. Це передбачає боротьбу з дронами та ракетами, розвиток оборонної промисловості та створення регіональних союзів, зокрема для захисту у Чорному морі.