Росія не може перемогти ЗСУ. За 11 років агресії загарбникам вдалося окупувати лише 19 відсотків території України. Ворожі ВПС і Чорноморський флот втратили колишню могутність. Таку думку в інтерв'ю Укрінформу висловив генерал-лейтенант у відставці Бен Годжес, передає 24 Канал.

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Чи вдасться росіянам прорвати українську оборону?

За словами Годжеса, неспроможність своїх сил просуватися Москва намагається компенсувати повітряними атаками. Економіка Росії підтримується штучно. Якщо Захід посилить санкції, то вона не зможе функціонувати так і надалі.

Військовий вважає, що окупанти стратегічно перебувають у більш скрутному положенні.

Я не бачу, щоби ближчим часом Росія змогла подолати або прорвати оборону України,

– підсумував Годжес.

Однак він додав, що Україна зараз також не має можливості витіснити окупантів. Задля цього Захід має надати їй необхідну допомогу.

Крім того, союзники повинні забезпечити українців озброєнням для ураження російських підприємств із виробництва дронів і ракет, а також штабів і баз, з яких вони запускаються.

Серед зброї, яку партнерам слід надати Києву, Годжес згадав ракети Storm Shadow, Scout, Taurus, ATACMS.

До слова, CNN пише, що Росія скоро може розпочати новий масштабний наступ за участі 160 тисяч військових, загрожуючи оточенням українських підрозділів у містах Покровськ, Костянтинівка та Куп'янськ.