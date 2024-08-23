Первый заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк рассказал, какими аргументами должна апеллировать Украина в войне, которую развязала Россия. По его словам, это должны быть удары по базам и арсеналу врага, его аэродромах, а также – предприятиях, которые являются генераторами доходов российского бюджета и производителями оружия.

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Нужно целиться по объектам в тылу врага

Гаврилюк отметил, что необходимо постоянно снижать военный потенциал российской армии.

Чтобы ослабить фронтовые вражеские подразделения, надо целиться высокоточными и дальнобойными ракетами по арсеналам врага в тылу, уничтожать запасы снарядов, горючего, техники..

– подчеркнул он.

Чиновник убежден, что это наиболее эффективная тактика ведения войны, учитывая военные преимущества россиян, а также это наиболее действенный способ посадить врага за стол переговоров на наших условиях.

По словам Гаврилюка, дальнобойные средства поражения и снятие красных линий на их применение по военным объектам России приведет не к эскалации войны, а к ее завершению. Именно это заставит Кремль понять, что цена этой войны слишком высока.