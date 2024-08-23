Перший заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк розповів, якими аргументами має апелювати Україна у війні, яку розв'язала Росія. За його словами, це мають бути удари по базах і арсеналу ворога, його аеродромах, а також – підприємствах, які є генераторами доходів російського бюджету та виробниками зброї.

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Потрібно цілити по об'єктах в тилу ворога

Гаврилюк наголосив, що необхідно постійно знижувати військовий потенціал російської армії.

Щоб ослабити фронтові ворожі підрозділи, треба цілити високоточними та далекобійними ракетами по арсеналах ворога в тилу, знищувати запаси снарядів, пального, техніки…

– підкреслив він.

Посадовець переконаний, що це найбільш ефективна тактика ведення війни з огляду на військові переваги росіян, а також це найбільш дієвий спосіб посадити ворога за стіл переговорів на наших умовах.

За словами Гаврилюка, далекобійні засоби ураження та зняття червоних ліній на їхнє застосування по військових об’єктах Росії призведе не до ескалації війни, а до її завершення. Саме це змусить Кремль зрозуміти, що ціна цієї війни надто висока.