Затем необходимо зафиксировать еще ряд процессов, на которые уйдут месяцы. И только после этого, как рассказал 24 Каналу специалист по стратегическим коммуникациям и публицист Юрий Богданов, наступит перемирие.

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Почему закончить войну за 100 дней нереально

Богданов отметил, что активная линия фронта боевых действий в Украине достигает 1500 километров. Понадобятся месяцы для проведения линии разграничения, на которую согласятся обе стороны.

Далее нужно зафиксировать окончание боевых действий и то, что отдельные столкновения являются эксцессом. Вероятно, через 3 – 6 месяцев перемирие заработает. С момента, когда обе стороны действительно решат, что его необходимо установить.

Когда Ермак пишет, что 100 дней – это нереальный срок, то так и есть. Это действительно нереальный срок. Это просто невозможно. Все хотят завершения войны, но есть обычная управленческая механика, как это можно сделать, и за 100 дней никак не получится,

– отметил специалист по стратегическим коммуникациям.

К слову, в сети пишут, что Украине якобы передали 100-дневный мирный план президента США Дональда Трампа. Однако руководитель Офиса Президента Андрей Ермак опроверг эту информацию. По его словам, под это маскируют вбросы, которые нередко легализируют россияне.

Также издание The Wall Street Journal сообщило, что Трамп якобы поручил специальному представителю США по вопросам Украины Киту Келлогу завершить войну за 100 дней.