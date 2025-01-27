Потім необхідно зафіксувати ще низку процесів, на які підуть місяці. І лише після цього, як розповів 24 Каналу спеціаліст зі стратегічних комунікацій та публіцист Юрій Богданов, настане перемир'я.

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Чому закінчити війну за 100 днів нереально

Богданов зазначив, що активна лінія фронту бойових дій в Україні сягає 1500 кілометрів. Знадобляться місяці для проведення лінії розмежування, на яку погодяться обидві сторони.

Далі потрібно зафіксувати закінчення бойових дій і те, що окремі зіткнення є ексцесом. Ймовірно, за 3 – 6 місяців перемир'я запрацює. З моменту, коли обидві сторони дійсно вирішать, що його необхідно встановити.

Коли Єрмак пише, що 100 днів – це нереальний строк, то так і є. Це справді нереальний строк. Це просто неможливо. Всі хочуть завершення війни, але є звичайна управлінська механіка, як це можна зробити, і за 100 днів аж ніяк не вийде,

– зазначив спеціаліст зі стратегічних комунікацій.

До слова, у мережі пишуть, що Україні буцім передали 100-денний мирний план президента США Дональда Трампа. Однак керівник Офісу Президента Андрій Єрмак заперечив цю інформацію. За його словами, під це маскують вкиди, які нерідко легалізовують росіяни.

Також видання The Wall Street Journal повідомило, що Трамп нібито доручив спеціальному представнику США у питаннях України Кіту Келлогу завершити війну за 100 днів.