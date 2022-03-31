А также открытие материалов в деле по подозрению бывшего заместителя начальника одной из служб регионального филиала "Юго-Западная железная дорога" АО "Укрзализныця" в злоупотреблении служебным положением, что нанесло ущерб на сумму более 9,6 миллиона гривен.

Важно Украина хочет национализировать 400 российских и белорусских вагонов

Известно, что детективы НАБУ в ходе досудебного расследования установили, что, находясь на должности заместителя начальника службы и являясь председателем тендерного комитета регионального филиала, чиновник злоупотреблял служебным положением. В целях получения неправомерной выгоды для других юридических лиц.

Ведь обеспечивал их победу в открытых торгах по закупке устройств питания пассажирских вагонов для нужд регионального филиала железной дороги. А также дальнейшее заключение с указанными обществами договоров о закупке товаров по заведомо завышенным ценам.

Важно, что устройства питания, необходимые для охлаждения и обогрева пассажирских вагонов, так и не были введены Укрзализныцей в эксплуатацию.

На сегодняшний день материалы дела открыты подозреваемому и его защите для ознакомления.

Интересно знать – какие планы у УЗ на "золотой вагон" Медведчука: смотрите видео