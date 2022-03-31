А також відкриття матеріалів у справі за підозрою колишнього заступника начальника однієї зі служб регіональної філії "Південно-Західна залізниця" АТ "Укрзалізниця" у зловживанні службовим становищем, що завдало понад 9,6 мільйона гривень збитків.

Важливо Україна хоче націоналізувати 400 російських і білоруських вагонів

Відомо, що детективи НАБУ під час досудового розслідування встановили, що, перебуваючи на посаді заступника начальника служби та бувши головою тендерного комітету регіональної філії, посадовець зловживав службовим становищем. З метою одержання неправомірної вигоди для інших юридичних осіб.

Адже забезпечував їх перемогу у відкритих торгах із закупівлі пристроїв живлення пасажирських вагонів для потреб регіональної філії залізниці. А також подальше укладення із зазначеними товариствами договорів про закупівлю товарів за свідомо завищеними цінами.

Важливо, що пристрої живлення, які необхідні для охолодження та обігріву пасажирських вагонів, так і не були введені Укрзалізницею в експлуатацію.

На сьогодні матеріали справи відкрито підозрюваному та його захисту для ознайомлення.

Цікаво знати – які плани в УЗ на "золотий вагон" Медведчука: дивіться відео