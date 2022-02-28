Завершили перегруппировку и продолжат наступление: Генштаб назвали регионы

Российские оккупанты завершили перегруппировку и пытаются продолжить наступление. Речь идет о разных направлениях.

В первую очередь речь идет о направлении Чернигов – Киев. Украинские бойцы уже остановили три батальонные тактические группы возле российского поселка Хомутовка и украинских городов Глухов и Батурин.

По теме Россия напала на Украину: хронология основных событий

Враг пытался вести наступление и в Донецком операционном районе. Русские использовали армейские корпуса 1 и 2 АК при артиллерийской поддержке собственных захватчиков.

Цель захватчика по выходу на административные границы Донецкой и Луганской областей не достигнута,

– заверили в Генштабе.

Также противника приостановили и в Слобожанском направлении. На Полесье противник понес ощутимые потери и пытается пополнить их через воздушно-десантные войска.

В частности, понес значительные потери и потерял наступательный потенциал Мотострелковое подразделение 14 Армейского корпуса Северного флота России. Он был на рубеже Сумы – Ахтырка – Полтава.



Подписывайтесь на телеграм 24 канала, чтобы оперативно узнавать важные новости.

