Завидные холостяки и холостячки правительства: министры рассказали о своей личной жизни
В новом Кабмине, как никогда, много министров, чье сердце не занято. Хотя есть и такие, которые знают секрет крепкой любви и долгого брака.
Алексей Гончарук
Глава Кабмина Алексей Гончарук – также одинок.
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"Какой Алексей? Это человек, который одержим работой. Он фанатик! У него нет семьи, нет нормальной личной жизни. Он считает, что если много работать, то это принесет результат", - описал Гончарука один из бывших его соратников для издания "Украинская правда"
Алексей Гончарук / Фото Getty Images
Владислав Криклий
Кто-то одинок, как глава Кабмина, а кто-то вот-вот лишиться статуса. Как министр инфраструктуры.
Я еще официально не женат, но планирую,
- объяснил свой статус в интервью 24 каналу министр инфраструктуры Владислав Криклий.
Владислав Криклий / Фото 24 канал
Читайте эксклюзивное интервью с Криклием от 24 канала
Дмитрий Дубилет
Недавно в клубе завидных холостяков произошло пополнение.
Дмитрий Дубилет и бывшая жена Екатерина Кузьменко
Дмитрий Дубилет, который с женой шел бок о бок еще с университетских лет, меньше года назад развелся. Жалуется, что времени на личную жизнь не хватает. Но как должна выглядеть девушка, которая сможет покорить его сердце, знает.
Это многофакторная модель. В смысле. Не топ-модель, а математическая модель. Это интеллект, это красота, это чувство юмора,
- поделился интимным министр Кабмина Дмитрий Дубилет.
Дмитрий Дубилет / Фото Кабмин
Читайте эксклюзивное интервью с министром Кабмина Дубилетом
Тимофей Милованов
Тимофей Милованов за плечами имеет брак. С будущей женой познакомился в ночном клубе. Однако с девушкой из Германии не сложилось. Сейчас у министра новая любовь. Его охраняет от камер. А вот каким королем женских сердец был во время жизни в США - откровенно рассказал в интервью 24 каналу. Рассказал, что возникало полно романов с партнершами по танцам.
"Танцы - это была возможность познакомиться с девушками", - пояснил министр развития экономики Тимофей Милованов.
Тимофей Милованов / Фото 24 канал
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Зоряна Скалецкая
Зоряна Скалецкая успевает и работать, и варить утренний борщ детям. У нее их двое: взрослый сын-студент и дочь-школьница. С бывшим мужем, депутатом восьмого созыва Александром Черненко, время от времени общается. А вот рядом с собой не против видеть мужчину. Но он обязательно должен быть сильным.
На вопрос, свободно ли ее сердце, министр сказала, что можно даже объявить конкурс.
Можем объявить конкурс. Пока что да,
- ответила журналистке 24 канала министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.
Зоряна Скалецкая / Фото 24 канал
Интервью 24 каналу: Руководительница Минздрава Скалецкая откровенно рассказала о личной жизни
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