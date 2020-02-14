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      Завидные холостяки и холостячки правительства: министры рассказали о своей личной жизни

      41 Читати новину українською

      В новом Кабмине, как никогда, много министров, чье сердце не занято. Хотя есть и такие, которые знают секрет крепкой любви и долгого брака.

      Алексей Гончарук

      Глава Кабмина Алексей Гончарук – также одинок.

      Читайте также: Малюська рассказал о семейной жизни министра

      "Какой Алексей? Это человек, который одержим работой. Он фанатик! У него нет семьи, нет нормальной личной жизни. Он считает, что если много работать, то это принесет результат", - описал Гончарука один из бывших его соратников для издания "Украинская правда"

      олексій гончарук
      Алексей Гончарук / Фото Getty Images

      Владислав Криклий

      Кто-то одинок, как глава Кабмина, а кто-то вот-вот лишиться статуса. Как министр инфраструктуры.

      Я еще официально не женат, но планирую,
      - объяснил свой статус в интервью 24 каналу министр инфраструктуры Владислав Криклий.

      владислав криклій
      Владислав Криклий / Фото 24 канал

      Читайте эксклюзивное интервью с Криклием от 24 канала

      Дмитрий Дубилет

      Недавно в клубе завидных холостяков произошло пополнение.

      дубылет
      Дмитрий Дубилет и бывшая жена Екатерина Кузьменко

      Дмитрий Дубилет, который с женой шел бок о бок еще с университетских лет, меньше года назад развелся. Жалуется, что времени на личную жизнь не хватает. Но как должна выглядеть девушка, которая сможет покорить его сердце, знает.

      Это многофакторная модель. В смысле. Не топ-модель, а математическая модель. Это интеллект, это красота, это чувство юмора,
      - поделился интимным министр Кабмина Дмитрий Дубилет.

      дубылет
      Дмитрий Дубилет / Фото Кабмин

      Читайте эксклюзивное интервью с министром Кабмина Дубилетом

      Тимофей Милованов

      Тимофей Милованов за плечами имеет брак. С будущей женой познакомился в ночном клубе. Однако с девушкой из Германии не сложилось. Сейчас у министра новая любовь. Его охраняет от камер. А вот каким королем женских сердец был во время жизни в США - откровенно рассказал в интервью 24 каналу. Рассказал, что возникало полно романов с партнершами по танцам.

      "Танцы - это была возможность познакомиться с девушками", - пояснил министр развития экономики Тимофей Милованов.

      милованов
      Тимофей Милованов / Фото 24 канал

      К теме: Милованов о зарплате, сальсе и наркотиках: эксклюзивное интервью

      Зоряна Скалецкая

      Зоряна Скалецкая успевает и работать, и варить утренний борщ детям. У нее их двое: взрослый сын-студент и дочь-школьница. С бывшим мужем, депутатом восьмого созыва Александром Черненко, время от времени общается. А вот рядом с собой не против видеть мужчину. Но он обязательно должен быть сильным.

      На вопрос, свободно ли ее сердце, министр сказала, что можно даже объявить конкурс.

      Можем объявить конкурс. Пока что да,
      - ответила журналистке 24 канала министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.

      скалецька
      Зоряна Скалецкая / Фото 24 канал

      Интервью 24 каналу: Руководительница Минздрава Скалецкая откровенно рассказала о личной жизни

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      14 февраля
      1137
      Автор: Алена Чернецкая
      Теги: Новости Украины Новости политики Алексей Гончарук Зоряна Скалецкая Владислав Криклий Тимофей Милованов – новости Дмитрий Дубилет Кабинет Министров Украины
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