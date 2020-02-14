Завидные холостяки и холостячки правительства: министры рассказали о своей личной жизни

В новом Кабмине, как никогда, много министров, чье сердце не занято. Хотя есть и такие, которые знают секрет крепкой любви и долгого брака.

Алексей Гончарук

Глава Кабмина Алексей Гончарук – также одинок.

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"Какой Алексей? Это человек, который одержим работой. Он фанатик! У него нет семьи, нет нормальной личной жизни. Он считает, что если много работать, то это принесет результат", - описал Гончарука один из бывших его соратников для издания "Украинская правда"



Алексей Гончарук / Фото Getty Images

Владислав Криклий

Кто-то одинок, как глава Кабмина, а кто-то вот-вот лишиться статуса. Как министр инфраструктуры.

Я еще официально не женат, но планирую,

- объяснил свой статус в интервью 24 каналу министр инфраструктуры Владислав Криклий.



Владислав Криклий / Фото 24 канал

Читайте эксклюзивное интервью с Криклием от 24 канала

Дмитрий Дубилет

Недавно в клубе завидных холостяков произошло пополнение.



Дмитрий Дубилет и бывшая жена Екатерина Кузьменко

Дмитрий Дубилет, который с женой шел бок о бок еще с университетских лет, меньше года назад развелся. Жалуется, что времени на личную жизнь не хватает. Но как должна выглядеть девушка, которая сможет покорить его сердце, знает.

Это многофакторная модель. В смысле. Не топ-модель, а математическая модель. Это интеллект, это красота, это чувство юмора,

- поделился интимным министр Кабмина Дмитрий Дубилет.



Дмитрий Дубилет / Фото Кабмин

Читайте эксклюзивное интервью с министром Кабмина Дубилетом

Тимофей Милованов

Тимофей Милованов за плечами имеет брак. С будущей женой познакомился в ночном клубе. Однако с девушкой из Германии не сложилось. Сейчас у министра новая любовь. Его охраняет от камер. А вот каким королем женских сердец был во время жизни в США - откровенно рассказал в интервью 24 каналу. Рассказал, что возникало полно романов с партнершами по танцам.

"Танцы - это была возможность познакомиться с девушками", - пояснил министр развития экономики Тимофей Милованов.



Тимофей Милованов / Фото 24 канал

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Зоряна Скалецкая

Зоряна Скалецкая успевает и работать, и варить утренний борщ детям. У нее их двое: взрослый сын-студент и дочь-школьница. С бывшим мужем, депутатом восьмого созыва Александром Черненко, время от времени общается. А вот рядом с собой не против видеть мужчину. Но он обязательно должен быть сильным.

На вопрос, свободно ли ее сердце, министр сказала, что можно даже объявить конкурс.

Можем объявить конкурс. Пока что да,

- ответила журналистке 24 канала министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.



Зоряна Скалецкая / Фото 24 канал

Интервью 24 каналу: Руководительница Минздрава Скалецкая откровенно рассказала о личной жизни