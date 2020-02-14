Завидні холостяки і холостячки Уряду: міністри розповіли про своє особисте життя

У новому Кабміні, як ніколи, багато міністрів, чиє серце не зайнятте. Хоча є й такі, які знають секрет міцного кохання і довгого шлюбу. Холостяки ж або не проти нових знайомств, або вже мають другу половинку, про яку намагаються не розповідати.

Олексій Гончарук

Голова Кабміну Олексій Гончарук – також одинак.

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"Який Олексій? Це людина, яка одержима роботою. Він фанатик! У нього немає сім'ї, немає нормального особистого життя. Він вважає, що якщо багато працювати, то це принесе результат", – описав Гончарука один з колишніх його соратників для видання "Українська правда"



Олексій Гончарук / Фото Getty Images

Владислав Криклій

Хтось одинак, як голова Кабміну, а хтось от-от має позбутися статусу. Як міністр інфраструктури.

Я ще офіційно не одружений, але планую,

– пояснив свій статус в інтерв'ю 24 каналу міністр інфраструктури Владислав Криклій.



Владислав Криклій / Фото 24 канал

Читайте ексклюзивне інтерв'ю з Криклієм від 24 каналу

Дмитро Дубілет

Нещодавно в клубі завидних холостяків сталося поповнення.



Дмитро Дубілет і колишня дружина Катерина Кузьменко

Дмитро Дубілет, який з дружиною йшов пліч-о-пліч ще з університетських років, менше року тому розлучився. Скаржиться, що часу на особисте життя не вистачає. Але як має виглядати дівчина, яка зможе підкорити його серце, знає.

Це багатофакторна модель. В сенсі. Не топ-модель, а математична модель. Це інтелект, це краса, це почуття гумору,

– поділився інтимним міністр Кабміну Дмитро Дубілет.



Дмитро Дубілет / Фото Кабмін

Читайте ексклюзивне інтерв’ю з міністром Кабміну Дубілетом

Тимофій Милованов

Тимофій Милованов за плечима має шлюб. З майбутньою нареченою познайомився в нічному клубі. Проте з дівчиною з Німеччини не склалося. Зараз в міністра нове кохання. Його оберігає від камер. А от яким королем жіночих сердець був під час життя в США – відверто розповів в інетерв'ю 24 каналу. Розповів, що виникало повно романів з партнерками по танцях.

"Танці – це була можливість познайомитися з дівчатами", – пояснив міністр розвитку економіки Тимофій Милованов.



Тимофій Милованов / Фото 24 канал

До теми: Милованов про зарплату, сальсу та наркотики: ексклюзивне інтерв'ю

Зоряна Скалецька

Зоряна Скалецька встигає і працювати, і варити ранковий борщ дітям. В неї їх двоє: дорослий син-студент і донька-школярка. З колишнім чоловіком, депутатом восьмого скликання Олександром Черненком, час від часу спілкується. А от поруч з собою не проти бачити чоловіка. Але він обов'язково має бути сильним.

На питання, чи її серце вільне, міністрека сказала, що можна навіть оголосити конкурс.

Можемо оголосити конкурс. Поки що так,

– відповіла журналістці 24 каналу міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька.



Зоряна Скалецька / Фото 24 канал

Інтерв'ю 24 канаул: Очільниця МОЗ Скалецька відверто розповіла про особисте життя