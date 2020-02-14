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      Завидні холостяки і холостячки Уряду: міністри розповіли про своє особисте життя

      43 Читать новость на русском

      У новому Кабміні, як ніколи, багато міністрів, чиє серце не зайнятте. Хоча є й такі, які знають секрет міцного кохання і довгого шлюбу. Холостяки ж або не проти нових знайомств, або вже мають другу половинку, про яку намагаються не розповідати.

      Олексій Гончарук

      Голова Кабміну Олексій Гончарук – також одинак.

      Читайте також: Малюська розповів про сімейне життя міністра

      "Який Олексій? Це людина, яка одержима роботою. Він фанатик! У нього немає сім'ї, немає нормального особистого життя. Він вважає, що якщо багато працювати, то це принесе результат", – описав Гончарука один з колишніх його соратників для видання "Українська правда"

      олексій гончарук
      Олексій Гончарук / Фото Getty Images

      Владислав Криклій

      Хтось одинак, як голова Кабміну, а хтось от-от має позбутися статусу. Як міністр інфраструктури.

      Я ще офіційно не одружений, але планую,
      – пояснив свій статус в інтерв'ю 24 каналу міністр інфраструктури Владислав Криклій.

      владислав криклій
      Владислав Криклій / Фото 24 канал

      Читайте ексклюзивне інтерв'ю з Криклієм від 24 каналу

      Дмитро Дубілет

      Нещодавно в клубі завидних холостяків сталося поповнення.

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      Дмитро Дубілет і колишня дружина Катерина Кузьменко

      Дмитро Дубілет, який з дружиною йшов пліч-о-пліч ще з університетських років, менше року тому розлучився. Скаржиться, що часу на особисте життя не вистачає. Але як має виглядати дівчина, яка зможе підкорити його серце, знає.

      Це багатофакторна модель. В сенсі. Не топ-модель, а математична модель. Це інтелект, це краса, це почуття гумору,
      – поділився інтимним міністр Кабміну Дмитро Дубілет.

      дубылет
      Дмитро Дубілет / Фото Кабмін

      Читайте ексклюзивне інтерв’ю з міністром Кабміну Дубілетом 

      Тимофій Милованов

      Тимофій Милованов за плечима має шлюб. З майбутньою нареченою познайомився в нічному клубі. Проте з дівчиною з Німеччини не склалося. Зараз в міністра нове кохання. Його оберігає від камер. А от яким королем жіночих сердець був під час життя в США – відверто розповів в інетерв'ю 24 каналу. Розповів, що виникало повно романів з партнерками по танцях.

      "Танці – це була можливість познайомитися з дівчатами", – пояснив міністр розвитку економіки Тимофій Милованов.

      милованов
      Тимофій Милованов / Фото 24 канал

      До теми: Милованов про зарплату, сальсу та наркотики: ексклюзивне інтерв'ю

      Зоряна Скалецька

      Зоряна Скалецька встигає і працювати, і варити ранковий борщ дітям. В неї їх двоє: дорослий син-студент і донька-школярка. З колишнім чоловіком, депутатом восьмого скликання Олександром Черненком, час від часу спілкується. А от поруч з собою не проти бачити чоловіка. Але він обов'язково має бути сильним.

      На питання, чи її серце вільне, міністрека сказала, що можна навіть оголосити конкурс.

      Можемо оголосити конкурс. Поки що так,
      – відповіла журналістці 24 каналу міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька.

      скалецька
      Зоряна Скалецька / Фото 24 канал

      Інтерв'ю 24 канаул: Очільниця МОЗ Скалецька відверто розповіла про особисте життя

      Росія проти Туреччини: чому нова війна у Сирії неминуча
      сьогодні
      2679
      Автор: Альона Чернецька
      Теги: Новини України Новини політики Кабінет Міністрів України Дмитро Дубілет Тимофій Милованов – новини Владислав Криклій Зоряна Скалецька Олексій Гончарук
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