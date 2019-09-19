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      РЫНОК ЗЕМЛИ КИЕВРАДА ВЕРХОВНАЯ РАДА

      Зависимость от социологии, – политолог об отношении политиков к рынку земли

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      Рынок земли в Украине
      Рынок земли в Украине / Фото из открытых источников

      Президент Владимир Зеленский анонсировал, что земельная реформа в Украине будет проведена до конца 2019 года, а в 2020-м уже будет запущен рынок земли. Однако на этой теме много лет спекулировали украинские политики.

      Эту тему в эфире программы "Политическая анатомия" обсудили эксперты.

      Читайте также: Нужен ли мораторий: что вы знаете о земельной реформе

      Народный депутат от партии "Голос" Владимир Цабаль: "Еще год назад было две партии в Украине, в которых люди видели своих "спасателей" и защитников земель. Они говорили, что это плохо и люди верили. А сейчас они верят президенту, который говорит, что рынок земли – это хорошо".

      Экономический обозреватель и автор книги "ПРИВАТная история" Андрей Яницкий: "Владимир Зеленский говорит в другом контексте. Когда одни говорят о земле и вере, он говорит о современности, о модерне Украины и государстве в смартфоне. Поколение меняется и люди думают уже о другом".

      Политолог Владимир Фесенко: "Это интересный психологический момент. Петр Порошенко, Арсений Яценюк и Владимир Гройсман были за создание рынка сельскохозяйственных земель. Однако у них срабатывали политические стереотипы. Это зависимость от политической социолологии. У Владимира Зеленского этого нет".

      Что известно о рынке земли в Украине?
      Сейчас в Украине действует запрет на продажу и отчуждение земель сельскохозяйственного назначения. ВРУ продлила мораторий на продажу до 1 января 2020 года.

      Вследствие такого запрета владельцы земельных паев не могут свободно распоряжаться землями сельскохозяйственного назначения. Единственным способом передачи земли в пользование другим лицам является договор аренды.

      Мораторий прекратит действие после принятия закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения и введения открытого рынка покупки и продажи земли.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Рынок земли Владимир Зеленский Владимир Гройсман Петр Порошенко
      Источник: 24 канал
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