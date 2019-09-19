Залежність від соціології, – політолог про ставлення політиків до ринку землі

Президент Володимир Зеленський анонсував, що земельна реформа в Україні буде проведена до кінця 2019 року, а у 2020-му вже буде запущений ринок землі. Проте на цій темі багато років спекулювали українські політики.

Цю тему в етері програми "Політична анатомія" обговорили експерти.

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Народний депутат від партії "Голос" Володимир Цабаль: Ще рік тому було дві партії в Україні, в яких люди бачили своїх "рятувальників" та захисників земель. Вони говорили, що це погано і люди вірили. А зараз вони вірять перзиденту, який каже, що ринок землі – це добре.

Економічний оглядач та автор книги "ПРИВАТна історія" Андрій Яніцький: Володимир Зеленський розмовляє в іншому контексті. Коли одні говорять про землю та віру, він говорить про сучасність, про модерну Україну та державу у смартфоні. Покоління змінюється й люди думають вже про інше.

Політолог Володимир Фесенко: Це цікавий психологічний момент. Петро Порошенко, Арсеній Яценюк та Володимир Гройсман були за створення ринку сільськогосподарських земель. Проте у них спрацьовували політичні стереотипи. Це залежність від політичної соціолології. У Володимир Зеленського цього немає.

Що відомо про ринок землі в Україні?Наразі в Україні діє заборона на продаж та відчуження земель сільськогосподарського призначення. ВРУ продовжила мораторій на продаж до 1 січня 2020 року.



Внаслідок такої заборони власники земельних паїв не можуть вільно розпоряджатися землями сільськогосподарського призначення. Єдиним способом передачі землі в користування іншим особам є договір оренди.



Мораторій припинить дію після прийняття закону про обіг земель сільськогосподарського призначення та запровадження відкритого ринку купівлі та продажу землі.