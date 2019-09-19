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      Залежність від соціології, – політолог про ставлення політиків до ринку землі

      72 Читать новость на русском
      Ринок землі в Україні
      Ринок землі в Україні / Фото з відкритих джерел

      Президент Володимир Зеленський анонсував, що земельна реформа в Україні буде проведена до кінця 2019 року, а у 2020-му вже буде запущений ринок землі. Проте на цій темі багато років спекулювали українські політики.

      Цю тему в етері програми "Політична анатомія" обговорили експерти.

      Читайте також: Чи потрібен мораторій: що ви знаєте про земельну реформу 

      Народний депутат від партії "Голос" Володимир Цабаль:  Ще рік тому було дві партії в Україні, в яких люди бачили своїх "рятувальників" та захисників земель. Вони говорили, що це погано і люди вірили. А зараз вони вірять перзиденту, який каже, що ринок землі – це добре.

      Економічний оглядач та автор книги "ПРИВАТна історія" Андрій Яніцький: Володимир Зеленський розмовляє в іншому контексті. Коли одні говорять про землю та віру, він говорить про сучасність, про модерну Україну та державу у смартфоні. Покоління змінюється й люди думають вже про інше.

      Політолог Володимир Фесенко: Це цікавий психологічний момент. Петро Порошенко, Арсеній Яценюк та Володимир Гройсман були за створення ринку сільськогосподарських земель. Проте у них спрацьовували політичні стереотипи. Це залежність від політичної соціолології. У Володимир Зеленського цього немає.

      Що відомо про ринок землі в Україні?Наразі в Україні діє заборона на продаж та відчуження земель сільськогосподарського призначення. ВРУ продовжила мораторій на продаж до 1 січня 2020 року.

      Внаслідок такої заборони власники земельних паїв не можуть вільно розпоряджатися землями сільськогосподарського призначення. Єдиним способом передачі землі в користування іншим особам є договір оренди.

      Мораторій припинить дію після прийняття закону про обіг земель сільськогосподарського призначення та запровадження відкритого ринку купівлі та продажу землі.

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      Теги: Володимир Зеленський Новини України Ринок землі Петро Порошенко Володимир Гройсман
      Джерело: 24 канал
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