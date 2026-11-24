Мэр Львова Андрей Садовый подчеркнул, что арбитраж не выносил решения по существу спора, которое подтверждало бы заявления польской компании о якобы поражении города.

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Почему польская компания отозвала заявление из арбитража?

По его словам, польская компания самостоятельно отказалась от дальнейшего рассмотрения своего заявления в арбитраже в Париже и не объяснила причин.

Ранее чрезвычайный арбитр полностью отклонил требования подрядчика запретить Львову достраивать мусороперерабатывающий завод с привлечением других компаний. Кроме того, арбитр обязал Control Process возместить городу 12 тысяч евро судебных издержек. Однако эти средства город до сих пор не получил.

Было столько громких заявлений, угроз и разговоров о том, что Львов якобы проиграл все арбитражные разбирательства. А теперь бывший подрядчик мусороперерабатывающего завода, польская компания Control Process, сама отозвала свое заявление из арбитража в Париже. Без каких-либо объяснений– написал Андрей Садовый.

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Мэр подчеркнул, что город не знает, почему польская компания решила отозвать заявление.

Мы не знаем, что стало причиной такого решения. Но точно знаем, что никакого решения арбитража по существу спора, которое подтверждало бы громкие заявления подрядчика о поражении Львова, нет. Город и впредь будет защищать свои интересы и требовать компенсации расходов. А мусороперерабатывающий завод мы достроим– заявил Садовый.

Что известно о конфликте Львова с польским подрядчиком?

Строительство мусороперерабатывающего завода на улице Пластовой во Львове началось в сентябре 2021 года. Стоимость проекта составляет около 35 миллионов евро. Его финансируют при участии Европейского банка реконструкции и развития, международных доноров и бюджета Львовского городского совета.

Изначально завод планировали запустить в августе 2023 года, однако из-за задержек сроки неоднократно переносили. В итоге 23 марта 2026 года Львов официально сообщил Control Process о расторжении соглашения а из-за систематического невыполнения обязательств.

Осенью 2026 года город провел новый тендер. Достраивать мусороперерабатывающий завод должна ровенская компания.