Мер Львова Андрій Садовий наголосив, що арбітраж не ухвалював рішення по суті спору, яке підтверджувало б заяви польської компанії про нібито поразку міста.

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Чому польська компанія відкликала заяву з арбітражу?

За його словами, польська компанія самостійно відмовилася від подальшого розгляду своєї заяви в арбітражі в Парижі та не пояснила причин.

Раніше надзвичайний арбітр повністю відхилив вимоги підрядника заборонити Львову добудовувати сміттєпереробний завод із залученням інших компаній. Крім того, арбітр зобов'язав Control Process компенсувати місту 12 тисяч євро юридичних витрат. Однак ці кошти місто досі не отримало.

Стільки було гучних заяв, погроз і розмов про те, що Львів нібито програв усі арбітражі. А тепер колишній підрядник сміттєпереробного заводу, польська компанія Control Process, сам відкликав свою заяву з арбітражу в Парижі. Без жодних пояснень– написав Андрій Садовий.

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Мер наголосив, що місто не знає, чому польська компанія вирішила відкликати заяву.

Ми не знаємо, що стало причиною такого рішення. Але точно знаємо, що жодного рішення арбітражу по суті спору, яке підтверджувало б гучні заяви підрядника про поразку Львова, немає. Місто й надалі захищатиме свої інтереси та вимагатиме компенсації витрат. А сміттєпереробний завод ми добудуємо– заявив Садовий.

Що відомо про конфлікт Львова з польським підрядником?

Будівництво сміттєпереробного заводу на вулиці Пластовій у Львові розпочалося у вересні 2021 року. Вартість проєкту становить близько 35 мільйонів євро. Його фінансують за участі Європейського банку реконструкції та розвитку, міжнародних донорів і бюджету Львівської міської ради.

Спочатку завод планували запустити у серпні 2023 року, однак через затримки терміни неодноразово переносили. Зрештою 23 березня 2026 року Львів офіційно повідомив Control Process про розірвання угоди через систематичне невиконання зобов'язань.

Восени 2026 року місто провело новий тендер. Добудовувати сміттєпереробний завод має рівненська компанія.