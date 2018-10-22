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      Завод "Титан", который вызвал экологическую катастрофу в Крыму, возобновил работу

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      "Крымский титан" возобновил работу
      "Крымский титан" возобновил работу / Фото из открытых источников

      Завод "Крымский Титан", который расположен в Армянске на территории оккупированного полуострова и в конце августа вызвал выброс опасных химических веществ в воздух, возобновил свою работу в субботу, 20 октября.

      Об этом сообщила пресс-служба Росприроднадзора России.

      Читайте также: Дети в язвах, умирают животные: в Армянске продолжается экологическое бедствие

      "Сотрудники Росприроднадзора 20 октября приняли участие в процедуре начала запуска оборудования завода "Титановые инвестиции", – говорится в сообщении.

      Также, эту информацию подтвердил "глава администрации Армянска" Василий Телиженко, пишет "Крым.Реалии". По его словам, на предприятии уже пошли все процессы, а для того, чтобы завод заработал на полную мощность, нужно еще около недели.

      Кроме того, завод якобы подготовил план действий по ликвидации экологического ущерба и реконструкции мощностей предприятия, чтобы минимизировать негативное влияние от его работы на окружающую среду.

      Напомним, в конце августа 2018 года в оккупированном Армянске вещи в помещениях людей за ночь покрылись ржавчиной и липким налетом такого же цвета. Впоследствии стало известно, что это случилось в результате выброса опасных веществ из отстойника завода "Крымский титан". Жители Армянска жаловались на проблемы со здоровьем, а на улицах города находили мертвых животных. Детей эвакуировали из города, работу завода остановили, а также ввели чрезвычайное положение. Однако уже через несколько недель в школах возобновили обучение, детей вернули в город, а чрезвычайное положение отменили.

      Что такое ООО "Титановые инвестиции"?
      Большой химзавод расположен в Армянске. Ранее назывался "Крымский титан". Завод производит диоксид титана, который используется при изготовлении товаров лакокрасочной отрасли, пластмасс и изделий на их основе с высокими термическими свойствами (оконный пластик, предметы быта, детали автомобилей, машин и техники), а также каучука, линолеума, бумаги, картона и обоев.

      КАК АРМЯНСК ПЕРЕЖИВАЕТ ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ КАТАСТРОФУ: ХРОНИКА СОБЫТИЙ

      Теги: Новости России Новости Украины Новости политики Аннексия Крыма Новости Крыма Экология Химвыброс в Армянске
      Источник: 24 Канал
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      Новости за 22 октября
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