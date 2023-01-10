Впоследствии ее используют на войне против Украины. По данным Минюста, металлургические предприятия "Объединенная компания "Русал" снабжают алюминиевую продукцию российским предприятиям оборонного комплекса.

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Что известно о конфискации активов Дерипаски

Известно, что фирмы Дерипаски снабжают алюминиевую продукцию тем предприятиям, которые разрабатывают, производят и снабжают военную технику, оружие и боеприпасы для нужд вооруженных сил России.

Более того, часть алюминиевой продукции производится из сырья украинского происхождения, а именно производства ООО "Николаевский глиноземный завод".

Кроме того, в Минюсте рассказали, что российский олигарх через группы связанных компаний владеет значительными активами в Украине. В частности, ему принадлежат:

  • ООО "Николаевский глиноземный завод";
  • ООО "Глуховский карьер кварцитов";
  • ЧАО "Хустский карьер";
  • ЧАО "Жежеловский карьер";
  • ООО "Гуардон Украины";
  • ООО "Компания "Алюминий Украины";
  • ООО "Сервисный центр "Металлург";
  • ООО "ВРЕМЯ ИТ";
  • ООО "Охрана МГЗ";
  • ООО "Центр учета Николаев";
  • Николаевский благотворительный фонд "Центр социальных программ";
  • ООО "Запорожолюминторг";
  • АО "Запорожский производственный алюминиевый комбинат";
  • а также нежилая недвижимость, техника и прочее.

Министерством юстиции Украины собрана достаточная доказательная база для обращения в ВАКС (Высший антикоррупционный суд – 24 Канал) относительно взыскания его активов в Украине в доход государства,
– заявила заместитель министра Ирина Мудрая.

Чиновница напомнила, что к Олегу Дерипаски применили санкции в Украине, США, ЕС, Великобритании, Польше, Швейцарии, Австралии и Новой Зеландии.

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Также в Минюсте отметили, что подсанкционное лицо является гражданином России, поддерживающим путинский режим, ведь привлечена в получение выгоды от правительства России и производства бронетехники, которую Кремль применяет на войне против Украины.

Что известно о санкциях против Дерипаски в Украине

  • Олег Дерипаска – один из самых богатых российских олигархов, миллиардер и приближенный к президенту России. Он контролирует или владеет значительными долями групп компаний "Русал" (один из крупнейших мировых производителей алюминия), "Базовый элемент" и "Эн+групп".
  • В апреле 2022 года ДБР перекрыло канал поставки кварцитов для "Точки У" в Россию. Нелегальные поставки осуществлял Глуховский карьер кварцитов. Последний принадлежит офшорной компании российского олигарха.
  • В октябре 2022 года Владимир Зеленский ввел решение СНБО о санкциях против россиян. В списке был и Дерипаска. Их активы заблокировали на 10 лет. Именно поэтому подсанкционные лица не могут пользоваться и распоряжаться этим имуществом прямо или косвенно (через других физических или юридических лиц).