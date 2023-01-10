Впоследствии ее используют на войне против Украины. По данным Минюста, металлургические предприятия "Объединенная компания "Русал" снабжают алюминиевую продукцию российским предприятиям оборонного комплекса.

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Что известно о конфискации активов Дерипаски

Известно, что фирмы Дерипаски снабжают алюминиевую продукцию тем предприятиям, которые разрабатывают, производят и снабжают военную технику, оружие и боеприпасы для нужд вооруженных сил России.

Более того, часть алюминиевой продукции производится из сырья украинского происхождения, а именно производства ООО "Николаевский глиноземный завод".

Кроме того, в Минюсте рассказали, что российский олигарх через группы связанных компаний владеет значительными активами в Украине. В частности, ему принадлежат:

ООО "Николаевский глиноземный завод";

ООО "Глуховский карьер кварцитов";

ЧАО "Хустский карьер";

ЧАО "Жежеловский карьер";

ООО "Гуардон Украины";

ООО "Компания "Алюминий Украины";

ООО "Сервисный центр "Металлург";

ООО "ВРЕМЯ ИТ";

ООО "Охрана МГЗ";

ООО "Центр учета Николаев";

Николаевский благотворительный фонд "Центр социальных программ";

ООО "Запорожолюминторг";

АО "Запорожский производственный алюминиевый комбинат";

а также нежилая недвижимость, техника и прочее.

Министерством юстиции Украины собрана достаточная доказательная база для обращения в ВАКС (Высший антикоррупционный суд – 24 Канал) относительно взыскания его активов в Украине в доход государства,

– заявила заместитель министра Ирина Мудрая.

Чиновница напомнила, что к Олегу Дерипаски применили санкции в Украине, США, ЕС, Великобритании, Польше, Швейцарии, Австралии и Новой Зеландии.

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Также в Минюсте отметили, что подсанкционное лицо является гражданином России, поддерживающим путинский режим, ведь привлечена в получение выгоды от правительства России и производства бронетехники, которую Кремль применяет на войне против Украины.

Что известно о санкциях против Дерипаски в Украине