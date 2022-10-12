Зеленский подписал соответствующий указ 12 октября. Он вступил в силу с момента его опубликования.

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Санкционный список

Сергей Курченко, Павел Лебедев, Виктор Янукович, Олег Дерипаска.

На 10 лет заблокировать активы подсанкционных лиц. Они не смогут пользоваться и распоряжаться ими прямо или косвенно (через других физических или юридических лиц).

Что известно о санкциях СНБО

СНБО 30 сентября приняла новые санкции против значительного количества россиян и украинцев-предателей – 3 600 человек. Туда попали тысячи физических и юридических лиц страны-агрессора. К примеру, олигархи, чиновники, депутаты Государственной думы, промышленные компании.

СМИ писали, что в список вошли совладелец Альфа-Банка и "Киевстар" Михаил Фридман, Олег Дерипаска, Виктор Медведчук, Оксана Марченко, Виктор Янукович и Сергей Курченко.

Таким образом, Украина фактически отразила международные санкции. Секретарь СНБО Алексей Данилов отмечал, что это была сложная кропотливая работа, ведь кроме того, чтобы сделать объявление о санкциях, нужно сразу ввести так называемые санкционные досье.

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