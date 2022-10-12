Зеленський підписав відповідний указ 12 жовтня. Він набув чинності з моменту його оприлюднення.

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Санкційний перелік

Сергій Курченко, Павло Лєбєдєв, Віктор Янукович, Олег Дерипаска.

На 10 років заблокувати активи підсанкційних осіб. Вони не зможуть користуватися та розпоряджатися ними прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб).

Що відомо про санкції РНБО

РНБО 30 вересня ухвалила нові санкції проти значної кількості росіян та українців-зрадників –3600 осіб. Туди потрапили тисячі фізичних і юридичних осіб країни-агресора. Наприклад, олігархи, чиновники, депутати Державної думи, промислові компанії.

ЗМІ писали, що до списку увійшли співвласник Альфа-Банку та "Київстар" Михайло Фрідман, Олег Дерипаска, Віктор Медведчук, Оксана Марченко, Віктор Янукович та Сергій Курченко.

Таким чином Україна фактично віддзеркалила міжнародні санкції. Секретар РНБО Олексій Данілов зазначав, що це була складна кропітка робота, адже, крім того, щоб зробити оголошення про санкції, треба відразу ввести так звані санкційні досьє.

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