Об этом рассказали в ДТЭК. Специалисты отметили, что, несмотря на это, ситуация в энергосистеме остается напряженной.

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В 4 областях будут действовать графики стабилизационных отключений

В ДТЭК отметили, что с 5 декабря в 4 областях возвращаются к графикам стабилизационных отключений. Речь идет о:

  • Киевской области,
  • Днепропетровской области,
  • Одесской области,
  • Донецкой области.

Однако ситуация в энергосистеме остается сложной. Поэтому просим с пониманием относиться к возможным отклонениям, которые могут возникать для балансировки энергетической системы Украины. Делаем все возможное, чтобы их было как можно меньше. Держим энергетический фронт! Все будет Украина,
– заявили в ДТЭК.


В 4 областях возвращаются к графикам стабилизационных отключений / Фото ДТЭК

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Условия возврата к стабилизационным графикам

  • Исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук рассказал, что в течение этой недели в Украине в основном действовали графики плановых отключений. Аварийные вводили только в случае нехватки мощностей.
  • Аварийные отключения можно прекратить при условии, если в сети будет достаточно генерирующих мощностей. Именно это позволит перейти исключительно к стабилизационным отключениям.
  • Главным условием остается отсутствие новых массированных обстрелов.