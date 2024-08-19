В Украину вернулась жара, а потому увеличилось потребление электроэнергии. В этой связи снова начали действовать отключение света по графикам.

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Когда завтра не будет света

В Укрэнерго сообщили, что 20 августа графики начнут действие с 16:00 до 24:00. В то же время, там уточнили, что в период с 16:00 до 17:00 и с 22:00 до 24:00 будет применяться одна очередь отключений.

С 17:00 до 22:00 будут применяться две очереди отключений одновременно,

– говорится в обращении компании.

Украинцев ждет очень тяжелая зима

Зима 2024-2025 годов может стать самой тяжелой для жителей Украины, поскольку она потеряла половину своих энергетических мощностей из-за российских обстрелов.

Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон предостерегает, что отключение электроэнергии в украинских домах приведет к прекращению работы основных коммунальных услуг. Не будут работать водяные насосы и канализационные системы, может выйти из строя отопление.

Симсон считает, что некоторые города в Украине могут оказаться непригодными для жизни во время морозов зимой 2024/2025.