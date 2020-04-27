"Завтра от вас тут і следа не будет": заступника Кличка затримала поліція
Полиция остановила Mercedes в Киеве за незначительное нарушение ПДД, но ситуация перешла в конфликт с дракой и задержанием. За рулем была депутат Киевсовета Костенко, а пассажиром, который ударил полицейского, оказался заместитель председателя КГГА Слончак.
В Киеве на улице Льва Толстого правоохранители остановили автомобиль Mercedes, чтобы сделать замечание водителю, который забыл включить фары. Как пишет "Киев Оперативный", обычно при таком правонарушении полиция только смотрит документы, проверяет в базах, предупреждает и отпускает. Однако эта конкретная ситуация сложилась иначе.
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В телеграмм-канале народного депутата от "Слуги народа" Александра Дубинского говорится, что за рулем автомобиля была Людмила Костенко – депутат Киевского городского совета, заместитель председателя постоянной комиссии по вопросам бюджета и социально-экономического развития, – которая, "по предварительным данным, находилась в состоянии алкогольного опьянения".
Пассажир этого же автомобиля – Владимир Слончак, заместитель председателя КГГА по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий – решил проявить инициативу.
В "Киев Оперативный" пишут, что мужчина "постоянно говорил "да вы знаете кто мы "," да завтра от вас здесь и следа не будет" и тому подобное. Дубинский же пишет, что Слончак "ударил в лицо инспектора полиции".
Автомобиль отправили на штрафную стоянку, полицейскому оказали медицинскую помощь, напавшего же задержали. Депутат Костенко отказалась проходить любые тесты на наличие алкоголя в крови.
Задержание заместителя главі КГГА Слончака и общение полиции с депутатом Костенко: смотрите видео
Что известно о Владимире Слончаке
- Слончак с 2016 возглавлял управление правового обеспечения деятельности Киевского городского совета.
- С 12 декабря 2018 – заместитель председателя КГГА по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий.
- С 2015 года – представляет общину Киева в Наблюдательном совете частного акционерного общества "Холдинговая компания" Киевгорстрой", занимая должность председателя Набсовета.
Заметим, о Слончаке уже несколько раз упоминали в СМИ:
- 24 апреля 2017 на пути из Киева в Васильков между двумя участниками дорожного движения произошел конфликт: водители устроили гонки на дороге, а позже на территории пожарной части в Василькове устроили стрельбу. Одним из участников инцидента был Владимир Слончак.
- 17 сентября 2019 неизвестный в подъезде жилого дома в Киеве побил заместителя председателя КГГА Владимира Слончака (следствием нападения стали закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга).