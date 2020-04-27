"Завтра от вас тут і следа не будет": заступника Кличка затримала поліція

Полиция остановила Mercedes в Киеве за незначительное нарушение ПДД, но ситуация перешла в конфликт с дракой и задержанием. За рулем была депутат Киевсовета Костенко, а пассажиром, который ударил полицейского, оказался заместитель председателя КГГА Слончак.

В Киеве на улице Льва Толстого правоохранители остановили автомобиль Mercedes, чтобы сделать замечание водителю, который забыл включить фары. Как пишет " Киев Оперативный ", обычно при таком правонарушении полиция только смотрит документы , проверяет в базах, предупреждает и отпускает. Однако эта конкретная ситуация сложилась иначе.

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В телеграмм-канале народного депутата от "Слуги народа" Александра Дубинского говорится, что за рулем автомобиля была Людмила Костенко – депутат Киевского городского совета, заместитель председателя постоянной комиссии по вопросам бюджета и социально-экономического развития, – которая, "по предварительным данным, находилась в состоянии алкогольного опьянения ".

Пассажир этого же автомобиля – Владимир Слончак, заместитель председателя КГГА по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий – решил проявить инициативу.

В "Киев Оперативный" пишут, что мужчина "постоянно говорил "да вы знаете кто мы "," да завтра от вас здесь и следа не будет " и тому подобное. Дубинский же пишет, что Слончак " ударил в лицо инспектора полиции ".

Автомобиль отправили на штрафную стоянку, полицейскому оказали медицинскую помощь, напавшего же задержали. Депутат Костенко отказалась проходить любые тесты на наличие алкоголя в крови.

Задержание заместителя главі КГГА Слончака и общение полиции с депутатом Костенко: смотрите видео

Что известно о Владимире Слончаке

Слончак с 2016 возглавлял управление правового обеспечения деятельности Киевского городского совета.

С 12 декабря 2018 – заместитель председателя КГГА по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий.

С 2015 года – представляет общину Киева в Наблюдательном совете частного акционерного общества "Холдинговая компания" Киевгорстрой", занимая должность председателя Набсовета.

Заметим, о Слончаке уже несколько раз упоминали в СМИ: