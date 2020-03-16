Завтра СНБО решит, вводить ли чрезвычайное положение во всей Украине, – СМИ

Владимир Зеленский созвал на 17 марта экстренное заседание Совета национальной безопасности. На нем, по данным СМИ, будут обсуждать возможность введения режима чрезвычайной ситуации на территории всей Украины.

Из-за коронавируса в Украине начинают вводить более жесткие ограничения. Предположительно, 17 марта будет объявлено состояние чрезвычайной ситуации по всей Украине, сообщает издание ZN.UA, ссылаясь на собственные источники.

Перед этим Зеленский ввел в действие решение СНБО о противодействии коронавирусу: что оно предусматривает

Сейчас состояние чрезвычайной ситуации введено только на территории Черновицкой области и в городе Радомышль на Житомирщине, где умерла первая жертва коронавируса.

Ранее для предотвращения распространения коронавируса, Совет национальной безопасности Украины закрыл границы на две недели для иностранцев. С 17 марта на две недели Украина закрывает авиасообщение.

Что известно о карантине в Украине

В Украине по всей территории объявили 12 марта карантин на три недели – до 3 апреля 2020 года. Закрыты все учебные заведения, не проводятся спортивные соревнования с участием зрителей.

Украинцам рекомендуют работать дистанционно, избегать людных мест и не выходить на улицу без надобности.

Города вводят более жесткие меры. На Львовщине закрывают все, кроме продуктовых магазинов, аптек и заправок. К таким мерам безопасности прибегли и в Киеве, Черновцах, Одессе, Ивано-Франковске, Тернополе, Ужгороде, Запорожье и Житомире.

Что предложил Зеленский

16 марта Зеленский обратился к украинцам и предупредил, что в ближайшее время по всей Украине будут введены жесткие ограничения. Они будут касаться отмены междугородних перевозок, железнодорожного и авиасообщения. Также президент будет обращаться в Кабмин, чтобы закрыть все заведения общественного питания, развлекательные центры и спортивные залы. Рестораны и кафе смогут продолжить работу по приготовлению пищи только при условии доставки на дом.

Также в Украине хотят запретить массовые мероприятия с участием более 10 человек, включая обряды и церемонии. Лидеры церквей должны отнестись к этому с пониманием.

Смотрите обращение Зеленского о введении жесткого карантина



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