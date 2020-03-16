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      Завтра СНБО решит, вводить ли чрезвычайное положение во всей Украине, – СМИ

      - Читати новину українською

      Владимир Зеленский созвал на 17 марта экстренное заседание Совета национальной безопасности. На нем, по данным СМИ, будут обсуждать возможность введения режима чрезвычайной ситуации на территории всей Украины.

      Из-за коронавируса в Украине начинают вводить более жесткие ограничения. Предположительно, 17 марта будет объявлено состояние чрезвычайной ситуации по всей Украине, сообщает издание ZN.UA, ссылаясь на собственные источники.

      Перед этим Зеленский ввел в действие решение СНБО о противодействии коронавирусу: что оно предусматривает

      Сейчас состояние чрезвычайной ситуации введено только на территории Черновицкой области и в городе Радомышль на Житомирщине, где умерла первая жертва коронавируса.

      Ранее для предотвращения распространения коронавируса, Совет национальной безопасности Украины закрыл границы на две недели для иностранцев. С 17 марта на две недели Украина закрывает авиасообщение.

      Что известно о карантине в Украине

      • В Украине по всей территории объявили 12 марта карантин на три недели – до 3 апреля 2020 года. Закрыты все учебные заведения, не проводятся спортивные соревнования с участием зрителей.
      • Украинцам рекомендуют работать дистанционно, избегать людных мест и не выходить на улицу без надобности.
      • Города вводят более жесткие меры. На Львовщине закрывают все, кроме продуктовых магазинов, аптек и заправок. К таким мерам безопасности прибегли и в Киеве, Черновцах, Одессе, Ивано-Франковске, Тернополе, Ужгороде, Запорожье и Житомире.

      Что предложил Зеленский

      16 марта Зеленский обратился к украинцам и предупредил, что в ближайшее время по всей Украине будут введены жесткие ограничения. Они будут касаться отмены междугородних перевозок, железнодорожного и авиасообщения. Также президент будет обращаться в Кабмин, чтобы закрыть все заведения общественного питания, развлекательные центры и спортивные залы. Рестораны и кафе смогут продолжить работу по приготовлению пищи только при условии доставки на дом.

      Также в Украине хотят запретить массовые мероприятия с участием более 10 человек, включая обряды и церемонии. Лидеры церквей должны отнестись к этому с пониманием.

      Смотрите обращение Зеленского о введении жесткого карантина

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      Автор: Вероника Климская
      Теги: Новости Украины Новости политики Коронавирус в Украине Новости Здоровье Карантин в Украине 2020 Владимир Зеленский Здоровье СНБО
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