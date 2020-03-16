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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВИБОРИ НА 179 ОКРУЗІ
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      Завтра РНБО вирішить, чи вводити надзвичайний стан в усій Україні, – ЗМІ

      - Читать новость на русском
      РНБО на екстреному засіданні обговорить можливість ведення НС / пресслужби Кабміну

      Володимир Зеленський скликав на 17 березня екстрене засідання Ради національної безпеки. На ньому, за даними ЗМІ, будуть обговорювати можливість введення режиму надзвичайного стану на території усієї України.

      Через коронавірус в Україні починають вводити жорсткіші обмеження. Так, імовірно, 17 березня буде оголошено стан надзвичайної ситуації в усій Україні, повідомляє видання ZN.UA, посилаючись на власні джерела. 

      Важливо Зеленський закликав Кабмін ввести нові карантинні заходи через поширення коронавірусу: відео

      Наразі режиму надзвичайного стану в Україні немає. Є режими надзвичайної ситуації на території Чернівецької області та у місті Радомишль на Житомирщині, де померла перша жертва коронавірусу.

      Раніше для запобігання поширення коронавірусу, Рада національної безпеки України закрила кордони на два тижні для іноземців. З 17 березня на два тижні Україна також закриває авіасполучення.

      Що відомо про карантин в Україні

      • В Україні по всій території оголосили 12 березня карантин на три тижні – до 3 квітня 2020 року. Закриті усі навчальні заклади, не проводяться спортивні змагання за участі глядачів.
      • Українцям рекомендують працювати дистанційно, уникати людних місць та не виходити на вулицю без потреби.
      • Міста запроваджують жорсткіші заходи. На Львівщині закривають усе, окрім продуктових магазинів, аптек, та заправок. До таких заходів безпеки вдалися й у Києві, Чернівцях, Одесі, Івано-Франківську Тернополі, Ужгороді, Запоріжжі та Житомирі.

      Що запропонував Зеленський 

      16 березня Зеленський звернувся до українців і попередив, що у найближчий час в усій Україні будуть запроваджені жорсткіші обмеження. Вони стосуватимуть відміни міжміських перевезень, залізничного і авіасполучення. Також президент звертатиметься до Кабміну, аби закрити усі заклади громадського харчування, розважальні центри і спортивні зали. Ресторани та кафе зможуть продовжити роботу з приготування їжі лише за умови доставки додому.

      Також в Україні хочуть заборонити масові заходи за участю понад 10 осіб, включно з обрядами та церемоніями. Лідерів церков мають поставитися до цього з розумінням.

      Дивіться звернення Зеленського щодо запровадження жорсткішого карантину

      Коронавірус
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      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Коронавірус в Україні Новини Здоров'я Новини України Карантин в Україні 2020 Володимир Зеленський Здоров'я Новини політики РНБО
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