Завтра РНБО вирішить, чи вводити надзвичайний стан в усій Україні, – ЗМІ
Володимир Зеленський скликав на 17 березня екстрене засідання Ради національної безпеки. На ньому, за даними ЗМІ, будуть обговорювати можливість введення режиму надзвичайного стану на території усієї України.
Через коронавірус в Україні починають вводити жорсткіші обмеження. Так, імовірно, 17 березня буде оголошено стан надзвичайної ситуації в усій Україні, повідомляє видання ZN.UA, посилаючись на власні джерела.
Важливо Зеленський закликав Кабмін ввести нові карантинні заходи через поширення коронавірусу: відео
Наразі режиму надзвичайного стану в Україні немає. Є режими надзвичайної ситуації на території Чернівецької області та у місті Радомишль на Житомирщині, де померла перша жертва коронавірусу.
Раніше для запобігання поширення коронавірусу, Рада національної безпеки України закрила кордони на два тижні для іноземців. З 17 березня на два тижні Україна також закриває авіасполучення.
Що відомо про карантин в Україні
- В Україні по всій території оголосили 12 березня карантин на три тижні – до 3 квітня 2020 року. Закриті усі навчальні заклади, не проводяться спортивні змагання за участі глядачів.
- Українцям рекомендують працювати дистанційно, уникати людних місць та не виходити на вулицю без потреби.
- Міста запроваджують жорсткіші заходи. На Львівщині закривають усе, окрім продуктових магазинів, аптек, та заправок. До таких заходів безпеки вдалися й у Києві, Чернівцях, Одесі, Івано-Франківську Тернополі, Ужгороді, Запоріжжі та Житомирі.
Що запропонував Зеленський
16 березня Зеленський звернувся до українців і попередив, що у найближчий час в усій Україні будуть запроваджені жорсткіші обмеження. Вони стосуватимуть відміни міжміських перевезень, залізничного і авіасполучення. Також президент звертатиметься до Кабміну, аби закрити усі заклади громадського харчування, розважальні центри і спортивні зали. Ресторани та кафе зможуть продовжити роботу з приготування їжі лише за умови доставки додому.
Також в Україні хочуть заборонити масові заходи за участю понад 10 осіб, включно з обрядами та церемоніями. Лідерів церков мають поставитися до цього з розумінням.
Дивіться звернення Зеленського щодо запровадження жорсткішого карантину