Соответственно, водители, которые безосновательно повышают тариф, будут приравниваться к мошенникам. Об этом говорится в заявлении полиции Харьковской области.

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С начала марта в полицию поступают тысячи сообщений граждан о том, что таксисты пользуются военной агрессией России, в результате которой разрушена инфраструктура Харькова, а городской транспорт не может полноценно работать и перевозить пассажиров.

Сообщается, что кое-где цены просто заоблачные, так одна поездка может стоить от 1000 – 2000 гривен.

По словам начальника харьковской полиции Владимира Тимошко, такие действия в дальнейшем будут квалифицироваться как мошенничество.

Я дал поручение всем подразделениям полиции выявлять таких водителей, изымать автомобили. Мы не допустим, чтобы гражданское население страдало противоправными действиями несознательных перевозчиков,

– отмечает он.

Сообщить о таксистах, перевозящих пассажиров по заоблачным ценам, можно по телефону спецлинии 102.