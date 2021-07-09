Масштабный музыкальный фестиваль Atlas Weekend стартовал в начале этой недели, 5 июля. Он собрал на одной сцене артистов из Украины и Европы, а в фан-зоне – заядлых меломанов и звезд шоу-биза. Среди них герой "Холостяка-11" Михаил Заливако и победительница реалити-шоу Анна Богдан.

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Похоже, на Atlas Weekend влюбленные прибыли ради номеров хедлайнеров – зажигательной Верки Сердючки и Валерия Меладзе, из-за выступления которого организаторы нарвались на критику.

Анна Богдан подпевала под все лирические песни российского певца. Когда же на сцену вышла Сердючка, победительница "Холостяка" не смогла устоять на месте. Она танцевала без остановки, а Михаил Заливако снимал ее на видео.

Михаил Заливако и Анна Богдан побывали на Atlas Weekend: смотрите видео онлайн

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На музыкальном фестивале бывшая жена Андрея Богдана появилась в легком летнем образе. На ней молочный костюм – короткие шорты, рубашка, которую она сняла во время зажигательных танцев, и яркий малиновый топ. Свой look Анна дополнила белыми кроссовками с леопардовыми вставками.



Михаил Заливако с Аней на Atlas Weekend / Фото из инстаграма "Холостяка"

Добавим, герои "Холостяка" не единственные звезды, которые посетили Atlas Weekend. На фестивале уже побывали Катя Осадчая и Юрий Горбунов. Шоумен и беременная телеведущая стали гостями первого дня мероприятия. Они поделились романтическим селфи, сделанным во время выступления группы Mozgi.