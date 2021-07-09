Масштабний музичний фестиваль Atlas Weekend стартував на початку цього тижня, 5 липня. Він зібрав на одній сцені артистів з України та Європи, а у фан-зоні – завзятих меломанів і зірок шоу-бізу. Серед них герой "Холостяка-11" Михайло Заливако та переможниця реаліті-шоу Анна Богдан.

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Схоже, на Atlas Weekend закохані прибули заради номерів хедлайнерів – запальної Вєрки Сердючки та Валерія Меладзе, через виступ якого організатори нарвались на критику.

Анна Богдан підспівувала під всі ліричні пісні російського співака. Коли ж на сцену вийшла Сердючка, переможниця "Холостяка" не змогла встояти на місці. Вона танцювала без упину, а Михайло Заливако знімав її на відео.

Михайло Заливако та Анна Богдан побували на Atlas Weekend: дивіться відео онлайн

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На музичному фестивалі колишня дружина Андрія Богдана з'явилась у легкому літньому образі. На ній молочний костюм – короткі шорти, сорочка, яку вона зняла під час запальних танців, і яскравий малиновий топ. Свій look Анна довершила білими кросівками з леопардовими вставками.

Михайло Заливако з Анею на Atlas Weekend / Фото з інстаграму "Холостяка"

Додамо, герої "Холостяка" не єдині зірки, які завітали на Atlas Weekend. На фестивалі вже побували Катя Осадча та Юрій Горбунов. Шоумен і вагітна телеведуча стали гостями першого дня заходу. Вони поділились романтичним селфі, зробленим під час виступу гурту Mozgi.